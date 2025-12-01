Rozwód Macieja Rybusa! Zrezygnował dla niej z wszystkiego, ona miała chcieć podziału majątku [ZDJĘCIA]

2025-12-01

Maciej Rybus nie jest już mężem Lany. Szokujące informacje zostały przekazane przez rosyjskie media. Kilka dni temu sąd w Moskwie miał przychylić się do żądania kobiety. Rybus rzucił dla niej wszystko – marzenia o grze w kadrze, by prowadzić życie z ukochaną, a ona na koniec miała oczekiwać podziału majątku...

Maciej Rybus wziął rozwód. Rzucił dla Lany reprezentację Polski

Życie Macieja Rybusa w Rosji od dawna wzbudza w Polsce silne emocje. To właśnie wybór pozostania w tym kraju po agresji na Ukrainę sprawił, że obrońca wypadł z reprezentacji i praktycznie zamknął sobie drogę do gry na międzynarodowym poziomie. W Rosji piłkarz ułożył sobie życie rodzinne z żoną Laną i dwoma synami, jednak — jak donoszą tamtejsze media — ten rozdział właśnie się kończy. Sąd w Moskwie miał kilka dni temu potwierdzić rozwód pary.

Rybus po decyzji z 2022 roku stopniowo znikał z poważnej piłki. Po epizodach w Lokomotiwie, Spartaku i Rubinie Kazań trafił do ligi mediów, gdzie reprezentował barwy FC 10 i otwarcie przyznawał, że zawodowa kariera ma już za sobą. „Nie gram zawodowo od prawie roku. Nie mam żadnych ofert, trenuję i występuję w lidze mediów” — mówił niedawno 66-krotny reprezentant Polski.

Niespodziewane wieści od żony Macieja Rybusa. Potwierdziło się najgorsze

Teraz, oprócz sportowego zastoju, przyszły także problemy osobiste. Od miesięcy pojawiały się sugestie o kryzysie jego małżeństwa, a rosyjskie portale potwierdzają, że Lana wniosła pozew o rozwód i podział majątku. Sąd miał przychylić się do jej żądania, choć szczegóły wyroku nie zostały jeszcze ujawnione.

Historia małżeństwa Macieja Rybusa i Lany

Para poznała się wiele lat temu, a ślub wzięła w 2018 roku w Rosji oraz po roku także w Polsce. Wspólnie wychowywali dwójkę synów Roberta i Adriana. Niestety, małżeństwo nie przetrwało próby czasu.

Od kilku miesięcy plotkowano o tym, że para przeżywa kryzys. Jak pisaliśmy wcześniej w „Super Expressie”, momentem kulminacyjnym problemów miały być kłopoty ze znalezieniem nowego klubu przez Macieja Rybusa.

MACIEJ RYBUS