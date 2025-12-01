Rozwód Macieja Rybusa! Zrezygnował dla niej z wszystkiego, ona miała chcieć podziału majątku [ZDJĘCIA]

Maciej Rybus ma nie być już mężem Lany Rybus

Według informacji rosyjskich mediów, sąd kilka dni temu zatwierdził ich oficjalne rozstanie

Lana Rybus miała oczekiwać podziału majątku małżeństwa. Szczegóły nie są jednak znane

Maciej Rybus wziął rozwód. Rzucił dla Lany reprezentację Polski

Życie Macieja Rybusa w Rosji od dawna wzbudza w Polsce silne emocje. To właśnie wybór pozostania w tym kraju po agresji na Ukrainę sprawił, że obrońca wypadł z reprezentacji i praktycznie zamknął sobie drogę do gry na międzynarodowym poziomie. W Rosji piłkarz ułożył sobie życie rodzinne z żoną Laną i dwoma synami, jednak — jak donoszą tamtejsze media — ten rozdział właśnie się kończy. Sąd w Moskwie miał kilka dni temu potwierdzić rozwód pary.

Rybus po decyzji z 2022 roku stopniowo znikał z poważnej piłki. Po epizodach w Lokomotiwie, Spartaku i Rubinie Kazań trafił do ligi mediów, gdzie reprezentował barwy FC 10 i otwarcie przyznawał, że zawodowa kariera ma już za sobą. „Nie gram zawodowo od prawie roku. Nie mam żadnych ofert, trenuję i występuję w lidze mediów” — mówił niedawno 66-krotny reprezentant Polski.

Niespodziewane wieści od żony Macieja Rybusa. Potwierdziło się najgorsze

Teraz, oprócz sportowego zastoju, przyszły także problemy osobiste. Od miesięcy pojawiały się sugestie o kryzysie jego małżeństwa, a rosyjskie portale potwierdzają, że Lana wniosła pozew o rozwód i podział majątku. Sąd miał przychylić się do jej żądania, choć szczegóły wyroku nie zostały jeszcze ujawnione.

Historia małżeństwa Macieja Rybusa i Lany

Para poznała się wiele lat temu, a ślub wzięła w 2018 roku w Rosji oraz po roku także w Polsce. Wspólnie wychowywali dwójkę synów Roberta i Adriana. Niestety, małżeństwo nie przetrwało próby czasu.

Od kilku miesięcy plotkowano o tym, że para przeżywa kryzys. Jak pisaliśmy wcześniej w „Super Expressie”, momentem kulminacyjnym problemów miały być kłopoty ze znalezieniem nowego klubu przez Macieja Rybusa.