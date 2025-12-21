Jedna diecezja bije resztę Polski na głowę! Znamy wyniki liczenia wiernych

Zgodnie z raportem ISKK za 2024 rok, na niedzielną mszę uczęszcza 29,6% wiernych w Polsce, a 14,6% przyjmuje komunię świętą.

Najpobożniejszą diecezją w kraju pozostaje diecezja tarnowska, gdzie do kościoła chodzi 62,3% wiernych, a 26,2% przystępuje do komunii.

W czołówce pod względem frekwencji na mszach znalazły się także diecezje rzeszowska (52,4%) oraz przemyska (50,0%).

Diecezja tarnowska najpobożniejszą w kraju. Kościół przedstawił dane

Najnowsze dane, zaprezentowane w raporcie „Kościół w liczbach”, pochodzą z ogólnopolskiego liczenia wiernych przeprowadzonego w 2024 roku. Jak informuje Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, w skali całego kraju w niedzielnej Eucharystii uczestniczyło średnio 29,6 proc. zobowiązanych do tego katolików. Jest to tak zwany wskaźnik dominicantes. Z kolei wskaźnik communicantes, obrazujący odsetek osób przyjmujących komunię świętą, wyniósł 14,6 proc. Co ciekawe, w porównaniu z badaniem z 2023 roku, są to wyniki nieco lepsze. Oznacza to wzrost wskaźnika dominicantes o 0,57 p. proc. oraz wzrost communicantes o 0,64 p. proc. Choć zmiany te mogą wydawać się kosmetyczne, hamują widoczny w poprzednich latach trend spadkowy.

Niekwestionowanym liderem na mapie religijności Polski pozostaje diecezja tarnowska. To prawdziwy fenomen, którego wyniki znacząco odbiegają od średniej krajowej. Zgodnie z raportem ISKK, w diecezji tarnowskiej wskaźnik dominicantes wyniósł aż 62,3 proc. Oznacza to, że niemal dwie na trzy osoby zobowiązane, regularnie pojawiają się na niedzielnej mszy świętej. To wynik ponad dwukrotnie wyższy od średniej dla całej Polski. Równie imponująco wyglądają statystyki dotyczące przyjmowania komunii świętej. W diecezji tarnowskiej sakrament ten przyjmuje 26,2 proc. wiernych, co również stawia ten region na pierwszym miejscu w kraju.

Kto goni lidera? Oto mapa najpobożniejszych diecezji w Polsce

Choć diecezja tarnowska jest bezkonkurencyjna, podium najpobożniejszych regionów Polski uzupełniają inne diecezje z południowo-wschodniej części kraju. Na drugim miejscu pod względem frekwencji w kościołach uplasowała się diecezja rzeszowska, gdzie wskaźnik dominicantes osiągnął poziom 52,4 proc. Trzecie miejsce zajęła diecezja przemyska z wynikiem 50,0 proc. Oznacza to, że tylko w tych trzech diecezjach w Polsce co najmniej połowa wiernych chodzi w niedzielę do kościoła. Warto również odnotować, że tuż za podium, na piątym miejscu, znalazła się archidiecezja krakowska z frekwencją na poziomie 39,94 proc. Jeśli zaś chodzi o przyjmowanie komunii, za diecezją tarnowską najwyższe wyniki odnotowano w diecezjach zamojsko-lubaczowskiej (21,8 proc.) oraz białostockiej (21,2 proc.).

Ile kosztuje strój księdza? Sutanna i ornat to nie wszystko! Jedna szata to prawie 2 tys. zł

Parafianie postawili ks. Grzegorzowi okazały nagrobek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.