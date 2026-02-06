Według najnowszych danych GUS, mediana wynagrodzeń w Nowym Sączu wynosi 6 756,93 zł brutto, co jest kwotą niższą niż w Krakowie i Tarnowie.

Średnia pensja w mieście wzrosła w ciągu roku i obecnie wynosi 8 005,03 zł brutto.

Lokalna gospodarka opiera się głównie na trzech filarach: przetwórstwie przemysłowym, handlu i naprawie pojazdów oraz edukacji, które zatrudniają najwięcej mieszkańców.

Zarobki w mieście milionerów. Dane GUS pokazują, ile wynosi mediana i przeciętne wynagrodzenie w Nowym Sączu

Jak wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny mediana miesięcznych wynagrodzeń brutto w Nowym Sączu osiągnęła poziom 6 756,93 zł. Oznacza to, że dokładnie połowa zatrudnionych mieszkańców zarabia powyżej tej kwoty, a druga połowa poniżej. Więcej otrzymują pracownicy nie tylko w Krakowie (8 733,51 zł brutto), ale też w Tarnowie (6 967,31 zł brutto). Co ciekawe, dane GUS dotyczące Nowego Sącza wskazują na stosunkowo niewielką lukę płacową między płciami. Mediana zarobków mężczyzn wynosi 6 822,76 zł brutto, podczas gdy kobiety zarabiają średnio 6 702,08 zł brutto.

Inną kategorią badaną przez GUS jest średnia pensja. Ta w Nowym Sączu wyniosła 8 005,03 zł brutto. To więcej niż 12 miesięcy wcześniej, kiedy to wskaźnik ten wynosił 7 402,42 zł (dane za lipiec 2025 w porównaniu do lipca 2024). Również pod względem średnich zarobków lepiej wypada zarówno Kraków (11 204,96 zł), jak i Tarnów (8 271,04 zł).

Lokalny rynek pracy. W jakich sektorach pracują Sądeczanie?

Analiza struktury zatrudnienia w Nowym Sączu jasno pokazuje, na jakich filarach opiera się lokalna gospodarka. Najwięcej osób znajduje zatrudnienie w przetwórstwie przemysłowym, które od lat stanowi motor napędowy regionu. To właśnie w tym sektorze działają największe firmy.

Tuż za przemysłem plasuje się szeroko pojęty handel oraz sektor naprawy pojazdów samochodowych. Duża liczba firm usługowych i handlowych świadczy o wysokiej przedsiębiorczości mieszkańców i dużej aktywności gospodarczej. Trzecim kluczowym sektorem jest edukacja, która zapewnia zatrudnienie znacznej części mieszkańców miasta. Warto zaznaczyć, że ponad 76 proc. personelu sektora oświatowego stanowią kobiety.

