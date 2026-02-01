Dominik Gostek wraz z innymi mieszkańcami złożył petycję do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Domaga się w niej podjęcia działań na rzecz wydzielenia z Małopolski nowego województwa.

Autorzy petycji argumentują, że po reformie administracyjnej z 1999 r. miasta takie jak Tarnów i Nowy Sącz tracą mieszkańców i są pomijane w rozwoju, podczas gdy Kraków coraz bardziej dominuje w regionie.

Proponowane województwo miałoby objąć m.in. powiaty tarnowski, nowosądecki, brzeski i gorlicki, a jego funkcje administracyjne mogłyby być podzielone między Tarnów i Nowy Sącz.

Chcą odłączyć Tarnów i Nowy Sącz od Krakowa

Lider tarnowskiego Ruchu Narodowego Dominik Gostek, wraz z grupą mieszkańców, złożył petycję, w której domaga się podjęcia przez sejmik rezolucji wzywającej do korekty obecnego podziału administracyjnego kraju. Głównym postulatem jest utworzenie zupełnie nowego województwa, które miałoby powstać z wschodniej i południowej części obecnej Małopolski. Jak czytamy w uzasadnieniu petycji, reforma z 1999 roku przyniosła jednoznacznie negatywne skutki dla byłych miast wojewódzkich.

Autorzy petycji wskazują, że utrata statusu wojewódzkiego przez Tarnów i Nowy Sącz oznaczała dla nich „utratę istotnych impulsów rozwojowych i pomijanie naszych ośrodków w lokowaniu inwestycji”. W petycji czytamy gorzkie słowa: „Nie twierdzimy, jakoby przez ostatnie niemal trzy dekady w naszych regionach nie dokonał się rozwój gospodarczy, lecz z całą stanowczością uważamy, iż różnica potencjałów gospodarczych wielkiego ośrodka gospodarczo-kulturalnego, jakim jest Kraków, a Tarnowem czy Nowym Sączem zamiast zmniejszać się – tylko się pogłębiła”. Sygnatariusze powołują się również na analizy akademickie, m.in. na publikację dr. Łukasza Zaborowskiego, który stwierdza, że metropolie takie jak Kraków „odrywają się od swoich zapleczy regionalnych”.

Strefa Czystego Transportu w Krakowie przelała czarę goryczy

Iskrą zapalną, która ostatecznie skłoniła mieszkańców do działania, okazała się kontrowersyjna Strefa Czystego Transportu w Krakowie. Wprowadzenie opłat za wjazd do miasta dla posiadaczy starszych samochodów zostało odebrane jako cios wymierzony w osoby spoza metropolii, których często nie stać na nowe pojazdy. - Ta absurdalna uchwała rady miasta Krakowa tym bardziej skłania nas, by właśnie w tym czasie złożyć niniejszą petycję – argumentują autorzy. Uważają, że SCT pod pozorem ekologii „dyskryminuje ludzi”.

Pomysłodawcy podziału Małopolski mają już gotową koncepcję nowego województwa. Miałoby ono objąć swoim zasięgiem powiaty dąbrowski, tarnowski, brzeski, bocheński, gorlicki, nowosądecki oraz limanowski. Co ciekawe, funkcje administracyjne miałyby zostać rozdzielone pomiędzy Tarnów i Nowy Sącz, na wzór rozwiązań funkcjonujących w województwie kujawsko-pomorskim czy lubuskim. Teraz ruch należy do radnych sejmiku, którzy zgodnie z prawem muszą rozpatrzyć petycję. Jej autorzy liczą, że ich głos zapoczątkuje ogólnokrajową dyskusję na temat zmiany podziału administracyjnego Polski.

Najmniejsze miasta w Małopolsce. Niektóre przegrywają nawet z wsiami