Ponad 77 tys. kierowców starych aut złożyło w Krakowie wnioski o darmowy wjazd do Strefy Czystego Transportu (SCT), która zaczęła obowiązywać 1 stycznia. Ponad 40 tys. z nich rozpatrzono pozytywnie.

W pierwszych dniach funkcjonowania strefy straż miejska przeprowadziła ok. 500 wyrywkowych kontroli. Na razie funkcjonariusze głównie informują kierowców o nowych przepisach, a nie karzą mandatami.

Do strefy bez opłat i rejestracji wjadą nowsze pojazdy (m.in. benzynowe od rocznika 2005 i diesle od 2014). Przewidziano wyjątki m.in. dla mieszkańców Krakowa, osób z niepełnosprawnościami czy pacjentów placówek medycznych.

Strefa Czystego Transportu w Krakowie. Lawina wniosków i pierwsze kontrole na ulicach

Od 1 stycznia w stolicy Małopolski obowiązuje Strefa Czystego Transportu, która objęła około 61 proc. powierzchni miasta, czyli obszar wewnątrz tzw. IV obwodnicy. Nowe regulacje wywołały prawdziwą lawinę wniosków od kierowców chcących zapewnić sobie możliwość wjazdu. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, powołując się na dane Zarządu Dróg Miasta Krakowa, do tej pory złożono ich ponad 77 tysięcy. Pozytywnie rozpatrzono ponad 40 tysięcy, ale 17 tysięcy wniosków spotkało się z odmową. Reszta czeka na weryfikację. Skalę zainteresowania pokazuje fakt, że system informatyczny SCT odnotował już ponad milion zapytań o to, czy dany pojazd spełnia normy.

Jednocześnie na ulicach miasta pojawiły się patrole straży miejskiej, które wyrywkowo kontrolują pojazdy. Jak poinformował PAP rzecznik prasowy krakowskiej straży miejskiej Marek Anioł, od początku roku zatrzymano około 500 aut. – Na razie przede wszystkim informujemy o nowych przepisach – uspokaja rzecznik. Podkreśla on, że zdecydowana większość kontrolowanych kierowców porusza się zgodnie z prawem.

Kto może wjechać do SCT w Krakowie za darmo? Sprawdź, czy twój samochód spełnia normy

Kluczowe pytanie, jakie zadają sobie kierowcy, brzmi: kto może wjechać do strefy bez opłat i rejestracji? Zasady są jasne, choć dla wielu wciąż nieoczywiste. Bez żadnych formalności do SCT wjadą:

samochody osobowe i ciężarowe z silnikiem benzynowym, które spełniają normę emisji spalin co najmniej Euro 4 lub zostały wyprodukowane nie wcześniej niż w 2005 roku;

samochody osobowe z silnikiem Diesla z normą co najmniej Euro 6 lub wyprodukowane po 2014 roku;

samochody ciężarowe z silnikiem Diesla z normą co najmniej Euro 6 lub wyprodukowane po 2012 roku.

Co z posiadaczami starszych aut? Przepisy przewidują kilka wyjątków. Z opłat zwolnieni są m.in. mieszkańcy Krakowa, którzy płacą tu podatki i posiadali swój samochód przed 1 marca 2023 roku. Szacuje się, że takich pojazdów jest w mieście nawet 100 tysięcy. Muszą oni jednak co roku dokonywać weryfikacji w systemie SCT, przedstawiając m.in. PIT potwierdzający rozliczenie w Krakowie. Na ulgę mogą liczyć także osoby z niepełnosprawnościami posiadające odpowiednią kartę parkingową, właściciele pojazdów zabytkowych oraz specjalnych, jak kampery czy food trucki. Osobną kategorię stanowią pacjenci placówek medycznych z kontraktem NFZ – oni również mogą wjechać do strefy po wcześniejszym zgłoszeniu. Wszystkie te grupy muszą jednak pamiętać o zarejestrowaniu swojego pojazdu w systemie.