Najlepsze sushi w Krakowie – TOP 10 krakowskich sushi

Najlepsza restauracja z sushi Kraków - LISTA
Kiedy mamy ochotę na wykwintne smaki, precyzyjnie przygotowane dania i niezapomniane kulinarne doznania, często myślimy o sushi. Ta japońska potrawa, znana z delikatności ryżu, świeżości ryb i bogactwa dodatków, stała się synonimem elegancji i nowoczesnego stylu. Niezależnie od tego, czy planujemy romantyczną kolację, spotkanie biznesowe, czy po prostu chcemy spróbować czegoś wyjątkowego w luźnej atmosferze, restauracja z sushi zawsze będzie doskonałym wyborem. W obliczu tak wielu opcji, wielu zadaje sobie pytanie: gdzie jest najlepsza restauracja z sushi w Krakowie?
- Youmiko Sushi Bar
- Adres: Józefa 2, 30-056 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "To była nasza kolejna wizyta i po raz kolejny chef’s choice okazał się strzałem w dziesiątkę. Każdy element setu był dopracowany, świeży i pełen smaku – widać tu ogromną wiedzę i pasję do sushi. Całość była absolutnie wyśmienita i zaskakiwała na każdym etapie. Na szczególne wyróżnienie zasługuje obsługa – profesjonalna, uważna i niezwykle uprzejma, dzięki czemu czuliśmy się naprawdę zaopiekowani. Youmiko, jesteście rewelacyjni i po raz kolejny udowadniacie, że w Krakowie wciąż są miejsca z prawdziwie profesjonalną kuchnią i świetnym serwisem. Zdecydowanie wrócimy ponownie. Do zobaczenia !"
- Kizami Sushi
- Adres: Sołtysowska 12B/LU4, 31-589 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Jedłam już dwa razy w tym miejscu i szczerze mogę powiedzieć, że sushi jest bardzo dobre, jedno z lepszych jakie jadłam! Ramen i zupka też bardzo smaczne. Obsługa bardzo miła. Polecam!"
- Urara Sushi
- Adres: Św. Tomasza 19/4, 31-022 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Rameny dość dobre. Duże porcje, bardzo sycące i gorące. Jeden ramen zapomniany przybył w mniejszym naczyniu Dość dobre sushi. Stoliki wymagają odświeżenia. W zimie warto wybrać miejsce w głębi lokalu, ponieważ wieje zimnem od drzwi. Ogólnie miejsce pozytywne, jeśli chodzi o kuchnię."
- FoggyYami Sushi Kraków
- Adres: Sławkowska 13/15, 31-016 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Zestaw sushi w tempurze jest niesamowicie dobry, obsluga przyjazna. Lokal mały, ale przytulny. Muzyczka leci, wszystko jak trzeba. Aczkolwiek zauważyłam, że obsługa z kuchni trochę za głośno gada o życiu prywatnym . Bez urazy, jesteście super. Tylko uważajcie na swoje słowa i „podkręcajcie” dźwięk"
- MOTI Sushi
- Adres: Krowoderska 21, 31-141 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Nawet przy nieudanym dostarczeniu przez kuriera Bolt,wszystko zalatwione bez problemu,zawze świeże i smaczne sushi,zamawiamy tylko tutaj!"
- Piano Sushi
- Adres: Kompozytorów 5/LU145, 31-356 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Jeśli szuka ktoś prawdziwej uczty dla oka ale również dla podniebienia i uwielbia Sushi to musi odwiedzić Piano. To miejsce z niezwykłym klimatem i doskonałą obsługą. Pani Kasia to mistrzyni w swoim fachu. Osoba niezwykle profesjonalna, uprzejma i sympatyczna. Doskonale pomogła przy wyborze setu, dodatków i deseru. Jeśli chodzi o samo Sushi to jest to NAJLEPSZE sushi jakie miałem okazję jeść w Polsce. Wszystkie składniki niezwykle świeże, kompozycja smaków niesamowita, a samą przyjemność jedzenia dopełnia estetyczne podanie dania. Reasumując jeśli ktoś szuka wyśmienitego jedzenia z fantastyczną obsługą to bardzo gorąco polecam Piano !"
- Sushi Company
- Adres: Bolesława Limanowskiego 27A, 30-551 Kraków
- Ocena w Google Maps: 5
- Przykładowa opinia: "Bardzo smaczne sushi. Polecam"
- Sublime Sushi
- Adres: Kącik 24/U1, 30-549 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Sushi smaczne, świeże i estetycznie podane.Widac,że znają się na rzeczy.Jedyny minus to dostawa, która dotarła prawie godzinę później niż pokazywał system i bez informacji ze strony lokalu o opóźnieniu..Na szczęście nie byliśmy bardzo głodni, więc poczekaliśmy.Jakosc jedzenia wynagrodziła czas oczekiwania."
- Ima Sushi Kraków
- Adres: Barska 69, 30-307 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Nie wiem czy kiedykolwiek, gdziekolwiek jadłem lepsze sushi niż w Ima! Absolutnie wszystko na najwyższym poziomie - obsługa, składniki, klimat. Od samego początku lokal robi wrażenie, szczególnie wystawka ryb na kuchni, widać, że są świeże. Kolejnym miłym zaskoczeniem przed jedzeniem okazały się materiałowe ręczniczki w łazience, po tym można rozpoznać czy lokal jest na wysokim poziomie. To właśnie takie szczegóły tworzą cały experience. Mimo, że zamówienie było duże to nie czekaliśmy jakoś bardzo długo. Kelner doradził nam co warto wybrać, polecił najlepsze pozycje. Gdy przyszły rolki kolejne miłe zaskoczenie w jaki sposób serwowane są kawałki sushi. Na samym końcu dostaliśmy po pralince, która jest własnoręcznie robiona na miejscu Nie mogę się doczekać, kiedy znów odwiedzę Kraków i wpadnę do nich na kolację. Polecam szczególnie na randkę! Super miejsce!"
- Sumi Sushi
- Adres: Szlak 47, 31-153 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Pyszne sushi, można śmiało stwierdzić że nawet najlepsze w Krakowie. Bardzo dobra oferta, szczególnie polecam lunch. Do tego ładny, klimatyczny wystrój i miła atmosfera. Na szczególne wyróżnienie zasługuje wspaniała obsługa w restauracji, dzięki której poczuliśmy się zaopiekowani a jedzenie smakowało dwa razy lepiej! Ogólnie bardzo polecam napewno ponownie odwiedzę to miejsce."