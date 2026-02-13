W Wieliczce padła główna wygrana w Lotto w wysokości ponad 7,6 mln zł. Szczęśliwy kupon zakupiono w punkcie przy ul. Sienkiewicza 29.

Historyczne losowanie odbyło się w Tłusty Czwartek, 12 lutego 2026 roku. Szczęśliwymi liczbami okazały się: 11, 16, 33, 39, 42 i 44.

Dodatkowo w Kalwarii Zebrzydowskiej gracz wygrał w Mini Lotto ponad 470 tysięcy złotych.

Gigantyczna wygrana w Lotto padła w Wieliczce. Znamy szczęśliwe liczby i kwotę

Czwartkowe (12 lutego) losowanie Lotto, organizowane przez Totalizator Sportowy, okazało się fartowne dla jednego z graczy. Szczęśliwe liczby, które przyniosły fortunę, to: 11, 16, 33, 39, 42 oraz 44. Na konto zwycięzcy wpłynie suma 7 676 570,20 zł, pomniejszona jednak o podatek od wygranych. Grający zagrał metodą na chybił trafił.

Wygrana pierwszego stopnia w Lotto to marzenie milionów Polaków, a statystyki pokazują, jak rzadko się ono spełnia. Tym razem los uśmiechnął się do osoby, która postanowiła spróbować swojego szczęścia właśnie w Małopolsce. Zwycięski kupon został sprzedany w punkcie Lotto znajdującym się przy ul. Sienkiewicza w Wieliczce. To już trzecia i zarazem najwyższa "szóstka" Lotto odnotowana w tym mieście.

Gra Lotto polega na poprawnym wytypowaniu 6 z 49 liczb. Pojedynczy zakład w tej grze kosztuje trzy złote. Losowania odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki oraz soboty o godz. 22.00. Za dopłatą wynoszącą 1 zł gracz bierze udział w dodatkowym losowaniu Lotto Plus.

Wysoka wygrana padła też w Kalwarii Zebrzydowskiej

Tegoroczny Tłusty Czwartek był wyjątkowo szczęśliwy dla graczy z Małopolski. "Szóstka" z Wieliczki nie była jedyną główną wygraną w grach liczbowych Totalizatora Sportowego. W Kalwarii Zebrzydowskiej farciarz wygrał 479 663,60 zł w Mini Lotto.