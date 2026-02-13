Zabił 26-letnią Pamelę i porwał córkę. Norweg Ingebrigt G. chce uniewinnienia

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
PAP
PAP
2026-02-13 9:21

Sprawa wstrząsającej zbrodni w Oświęcimiu, która rozegrała się w listopadzie 2022 roku, może mieć nieoczekiwany zwrot. Skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo 26-letniej byłej partnerki i uprowadzenie ich wspólnej córki, Norweg Ingebrigt G., nie zamierza pogodzić się z wyrokiem. Jego obrońca złożył apelację, w której domaga się nie tylko ponownego rozpatrzenia sprawy, ale nawet uniewinnienia od części zarzutów.

Zabójstwo w Oświęcimiu i wyrok dożywocia dla Ingebrigta G. Sąd nie miał wątpliwości

Dramat rozegrał się 5 listopada 2022 roku. To właśnie wtedy ojciec 26-letniej kobiety dokonał makabrycznego odkrycia w jej mieszkaniu w Oświęcimiu. Znalazł ciało swojej córki. Jak później wykazała sekcja zwłok, młoda matka zmarła na skutek licznych ran i wykrwawienia. Na miejscu zbrodni nie było ani kilkuletniej córeczki ofiary, ani jej ojca, Norwega Ingebrigta G., który wcześniej przyjechał do Polski.

Natychmiast rozpoczęła się zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza. Za 5-letnią wówczas dziewczynką uruchomiono procedurę Child Alert. Pościg za mężczyzną trwał kilkanaście godzin i zakończył się w Danii. Ingebrigt G. został zatrzymany wraz z dzieckiem na autostradzie w okolicach Kopenhagi. W grudniu 2022 roku duński sąd wyraził zgodę na ekstradycję Norwega do Polski, gdzie prokuratura postawiła mu zarzuty zabójstwa oraz uprowadzenia rodzicielskiego. Proces, który rozpoczął się w grudniu 2023 roku, toczył się za zamkniętymi drzwiami. W kwietniu ubiegłego roku krakowski sąd okręgowy nie miał wątpliwości co do winy oskarżonego i skazał go na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Dodatkowo zasądził od niego zadośćuczynienie w wysokości po 200 tys. zł na rzecz osieroconej córki oraz ojca zamordowanej kobiety.

Polecany artykuł:

Atak z maczetą w Krakowie. Prawdziwy horror rozegrał się, gdy do 38-latka zapuk…

Obrońca Norwega chce uniewinnienia. Apelacja od wyroku może wszystko zmienić

Wyrok dożywocia nie zakończył jednak sądowej batalii. Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, obrońca Ingebrigta G. złożył apelację od wyroku sądu pierwszej instancji. Obrońca zarzuca sądowi okręgowemu między innymi błędy w ustaleniach faktycznych oraz w ocenie zgromadzonych dowodów. Podważa również sam wymiar kary, uznając ją za zbyt surową.

W swojej apelacji obrona idzie o krok dalej, domagając się radykalnej zmiany wyroku. Zawnioskował o uniewinnienie G. od zarzutu uprowadzenia dziecka, a w części dotyczącej zabójstwa o uchylenie wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy. Najbardziej intrygującym elementem apelacji jest jednak wniosek o przedstawienie przed sądem dodatkowych, nowych dowodów w sprawie. Ich charakter nie został na razie ujawniony. Czy nowe światło, jakie mają rzucić na sprawę, przekona sędziów do zmiany prawomocnego wyroku? Odpowiedź na to pytanie poznamy najwcześniej 21 maja, kiedy to w krakowskim Sądzie Apelacyjnym rozpocznie się rozprawa.

Norweg zabił Pamelę Sz. Usłyszał wyrok
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOŻYWOCIE
SĄD
CHILD ALERT
ZABÓJSTWO