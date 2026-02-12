Tłusty czwartek w Krakowie. Kolejki przed cukierniami. "To już nasza tradycja"

Pierwsi klienci pojawili się przed najpopularniejszymi cukierniami w mieście jeszcze zanim zaczęło świtać. W ciągu dnia chętnych na zakup pączka nie ubywało. Do cukierni "Śliwa" na roku ulicy Królewskiej i Józefitów jak co roku ustawił się prawdziwy tłum i to od bladego świtu. Niektórzy oczekiwali by kupić pączka nawet godzinę. – Mam na tego paczka ochotę od wczoraj, nie przeszkadza mi kolejka, ja i inni czekamy cierpliwie. To już nasza tradycja, że z tej cukierni w tłusty czwartek zjeść pączka, to na szczęście – powiedziała w rozmowie z Super Expressem pani Małgorzata.

Podobnie było w popularnej cukierni na osiedlu Zielonym u słynnego już "Bieniaka", którą obecnie prowadzi córka legendarnego cukiernika, pani Lidia. Niektórzy zaczęli celebrować tłusty czwartek jeszcze w środę, a smażenie pączków trwało całą noc.

