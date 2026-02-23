W marcu rozsyp to po trawniku. Gołe placki ziemi szybko zazielenią się źdźbłami soczystej trawy, a za miesiąc zamienią się w gesty dywan. Pierwsze w sezonie nawożenie trawnika

Wczesna wiosna to kluczowy moment dla pielęgnacji trawnika, wymagający szczególnych zabiegów, aby zapewnić mu zdrowy wzrost.

Wertykulacja i wapnowanie to podstawowe kroki, które regenerują trawę po zimie i neutralizują pH gleby, ograniczając mech.

Nawóz z fusów po kawie, bogaty w azot, potas i fosfor, wzmacnia trawnik, sprawiając, że staje się gęstszy i bardziej zielony.

Chcesz dowiedzieć się, jak uzyskać trawnik niczym z boiska piłkarskiego? Przeczytaj, jakie proste kroki możesz podjąć!

Pielęgnacja trawnika na wiosnę. Zrób to, a w ogrodzie będziesz mieć murawę niczym z najlepszych stadionów piłkarskich

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że o trawnik należy dbać. Wymaga on takiej samej pielęgnacji jak krzewy oraz byliny. Wczesna wiosna to czas wzmożonych zabiegów pielęgnacyjnych, również tych wykonywanych na trawniku. O tej porze roku ogrodnicy zalecają wykonanie wertykulacji oraz wapniowania. Zabieg ten nie tylko regeneruje trawę po zimie, ale także neutralizuje pH podłoża i ogranicza ryzyko pojawienia się mchu. Kolejnym krokiem wiosennej pielęgnacji trawnika jest jego nawożenie. To bardzo ważny zabieg, który należy wykonać zarówno na wieloletniej, jak i świeżo posadzonej trawie. Eksperci wskazują, że wczesna to wiosna to czas na wieloskładnikowe nawozy z dużą zawartością azotu. Składnik ten stymuluje rozrost tkanki zielonej i pozytywnie wpływa na procesy wegetacji. W przypadku trawnika azot zagęszcza źdźbła trawy oraz je wzmacnia.

Azot znajdziesz nie tylko w kupnych nawozach, ale także w naturalnych odżywkach, które możesz przygotować samodzielnie. Najlepszym źródłem azotu są fusy z kawy. Wystarczy, że zbierzesz fusy z kawy i obficie rozsypiesz je po trawniku. Wymieszane z podłożem będą stopniowo uwalniać substancje odżywcze do gleby i wzmacniać trawę.

Fusy z kawy zawierają nie tylko azot, ale również potas oraz fosfor. To najbardziej pożądane trio minerów potrzebnych we wzroście roślin. Wzmacniają one system korzeniowy oraz wydłużają procesy wzrostu. Trawnik odżywiony nawozem z fusów po kawie będzie gęstszy i wyraźnie mocniejszy. Trawa szybko się zazieleni i będzie jej widocznie więcej. Dodatkowo, fusy po kawie poprawią strukturę gleby i zadziałają na nią spulchniająco. To sprawi, że woda oraz składniki odżywcze z ziemi będą lepiej przyswajane przez rośliny. Warto również wiedzieć że za zapachem kawy nie przepadają ślimaki. Rozsypując fusy po trawniku ochronisz go przed atakiem tych szkodników.

Rozsyp to po trawniku w marcu, a pozbędziesz się mchu na cały sezon

Mech na trawniku najczęściej świadczy o tym, że gleba jest zbyt kwaśna. Dlatego najskuteczniejszym sposobem pozbycia się go z murawy jest zmiana podłoża na zasadowe. Żeby skutecznie i na długo pozbyć się mchu z trawnika najlepsze będzie wapnowanie. Jednak takie zabiegi przeprowadza się albo wczesna wiosnę albo jesienią. Wiosna najlepiej rozsypać nawozy wapniowe na początku marca. Jeszcze przed wzrostem traw. Takie preparaty są bogate w azot, potas, fosfor i magnez. Składniki są niezbędne do prawidłowego wzrostu oraz rozwój traw, a dodatkowo korzystnie oddziałuje na mikroflorę glebową.

