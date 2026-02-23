Posiej to jeszcze w lutym. Wiosną sąsiedzi zzielenieją z zazdrości na ich widok

Śni Ci się ogród pełen barw, który rozkwitnie wraz z pierwszymi wiosennymi dniami? Sekret tkwi w odpowiednio wczesnym wysiewie nasion.

Luty to doskonały czas, by rozpocząć uprawę wielu gatunków kwiatów potrzebujących dłuższego okresu wzrostu i rozwoju.

Te rośliny warto wysiać już teraz, aby jak najwcześniej zachwycały swoim wyglądem i aromatem.

Czy to przypadek, że niektóre ogrody zachwycają kolorami szybciej niż inne? Absolutnie nie. To efekt przemyślanej strategii, o której głośno mówi się w środowisku pasjonatów zieleni. Choć za oknem wciąż panuje zima, to właśnie teraz należy zdecydować się na wczesny siew. Luty jest idealnym momentem na start dla wielu gatunków kwiatów. Dzięki wczesnemu siewowi, rośliny zyskują czas na wytworzenie silnego systemu korzeniowego i solidnych pędów. Dzięki temu kwiaty będą odporne na choroby i ataki szkodników, a ich kwitnienie potrwa znacznie dłużej. Co więcej, wysiewając teraz, mamy pełną kontrolę nad warunkami, co w efekcie daje sadzonki najwyższej klasy.

Te kwiaty posiej w lutym. Wiosną obsypią ogród kwiatami

Które rośliny powinny trafić do doniczek już teraz, by wiosną skraść spojrzenia sąsiadów? Na szczycie listy znajdują się begonie. To prawdziwe królowe rabat, które kwitną nieprzerwanie przez całe lato, nie dając szans konkurencji. Kolejną pozycją obowiązkową jest lobelia przylądkowa. Jej drobne, urocze kwiaty w wiszących koszach to gotowy przepis na zachwyt przechodniów. Nie można też zapomnieć o absolutnym klasyku. W lutym warto postawić na petunie, które zachwycają różnorodnością barw i są ozdobą wielu balkonów. To jednak nie koniec. Już teraz warto posiać werbenę. Ta roślina nie boi się trudnych warunków i jest odporna na suszę, co czyni z niej idealną roślinę, która przetrwa gorące lato. Luty to także dobry moment, by posiać dzwonki ogrodowe, które spektakularnie ozdobią każdą rabatę. Listę zamyka szałwia błyszcząca. Jej intensywna czerwień przyciąga nie tylko spojrzenia, ale i motyle, tworząc w ogrodzie iście bajkową scenerię. Wczesny siew to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale przede wszystkim gwarancja, że twój ogród zachwyci sąsiadów w nadchodzącym sezonie.