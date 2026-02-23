Tego z drewnianymi łyżkami w kuchni nikt nie robi. Zanurz w tym łopatki, a wyssie z nich tłuszcz i niewidzialny brud. Mycie drewnianych łyżek

Drewniane łyżki to ekologiczny wybór, ale gromadzą tłuszcz i niewidzialny brud, którego nie usuniesz zwykłym myciem.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak wiele zanieczyszczeń kryje się w porach drewna, nawet po umyciu.

Zanurz swoje drewniane przybory w tym roztworze, a zobaczysz, jak brud i tłuszcz dosłownie "wypływają" z drewna.

Odkryj prosty sposób na dogłębne czyszczenie i impregnację, by Twoje łyżki służyły Ci dłużej i były higieniczne!

Zanurz w tym drewniane łyżki, a wyssie z nich tłuszcz i niewidzialny brud

Z drewnianych łyżek podczas przyrządzania potraw korzysta większość z nas. Wynika to z faktu, że drewno nie rysuje delikatnych powierzchni naczyń (np. teflonowych), nie nagrzewa się tak szybko jak metal i, co ciekawe, wykazuje pewne naturalne właściwości antybakteryjne. Takie łyżki są z pewnością o wiele bardziej ekologiczną opcją niż silikonowe łopatki. Mają jednak spory minus - bardzo szybko przywiera do nich jedzenie, a do tego z łatwością pojawiają się na nich przebarwienia, których nie da się usunąć podczas mycia płynem do naczyń. Dlatego raz na tydzień warto przeprowadzić gruntowne mycie drewnianych łyżek. Robi to tak naprawdę garstka osób. Nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, ile brudu znajduje się na tych drewnianych powierzchniach. Jak zatem wyczyścić drewniane łopatki z tłuszczu i brudu? Zanurz je we wrzątku, a wyssie z nich wszystkie zabrudzenia.

Jak umyć drewniane łopatki?

Mycie drewnianych łopatek płynem do naczyń może być mało efektywne. Zwłaszcza, gdy używamy ich do przygotowywania tłustych i aromatycznych potraw. Dlatego zaleca się, aby raz na tydzień przeprowadzić takie dogłębne czyszczenie łopatek. A jak to zrobić? W niedużym garnku zagotuj wodę i umieć w niej wszystkie swoje łopatki. Dosyp 2 łyżki sody oczyszczonej i pozostaw na małym płomieniu na 10 minut. Po tym czasie wyjmij łyżki i umyj pod bieżącą wodą. Wrzątek z dodatkiem sody usunie zalegający na drewnianych powierzchniach brud, którego możesz nawet nie dostrzegać.

Zaimpregnuj drewniane łyżki, a posłużą znacznie dłużej

Warto też dodatkowo zabezpieczyć drewniane łyżki przed wilgocią i przedłużyć ich trwałość. W tym celu raz na kilka tygodni warto natrzeć je olejem jadalnym (np. rzepakowym, lnianym lub kokosowym). Pozostaw ten olej na drewnie na kilka godzin, a następnie wytrzyj nadmiar czystą szmatką. Ten prosty zabieg tworzy naturalną barierę ochronną, która zapobiega wysychaniu i pękaniu drewna.

10