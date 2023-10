Domowy nabłyszczacz do kwiatów. Sprawdź czym przecierać monsterę, zamiokulkasa i storczyka, by pozbyć się kurzu i odżywić rośliny doniczkowe

Jak myć sztućce w zmywarce?

Sztućce wykonane ze stali nierdzewnej można śmiało myć w zmywarce. Niemal w każdym urządzeniu jest przeznaczone dla nich miejsce. Najczęściej jest to koszyk lub specjalna szuflada znajdująca się na samej górze. Aby widelce, łyżki oraz noże były idealnie czyste po myciu w zmywarce, warto zastosować prosty trik. Wystarczy, że będziesz je układać w koszyku naprzemiennie uchwytem w górę i w dół. Wtedy będziesz mieć pewność, że zostaną dokładnie umyte. Podczas wyjmowania sztućców ze zmywarki upewniaj się,czy każdy z nich został dobrze osuszony przez urządzenie. Jeśli zauważysz zacieki to przetrzyj je ściereczką. W ten sposób na pewno przedłużysz żywotność swojej zastawy. A co zrobić w sytuacji, gdy po myciu w zmywarce sztućce nie są tak lśniące jak kiedyś? Z pewnością pomocny będzie sposób z folią aluminiową.

Sztuczka z folią aluminiową na mycie sztućców w zmywarce przywróci im blask

Czasami bywa tak, że jakość wody negatywnie wpływa na wygląd sztućców po myciu w zmywarce. Stają się matowe, pojawiają się na nich ciemniejsze smugi. Co zrobić w takiej sytuacji? jak myć sztućce w zmywarce, aby były lśniące? Wystarczy zastosować folię aluminiową. Do szuflady na sztućce wrzuć małe kulki z folii i uruchom standardowy program mycia. Po zakończeniu cyklu sztućce znowu będą lśnić, jak nowe. Co więcej - kulki z folii pomogą doczyścić sztućce z resztek jedzenia.

