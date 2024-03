Babcia Genia zawsze prała ręczniki w ten sposób. Nigdy w pralce. Ręczniki wkładała tam i dodawała 10 łyżek tego. Po praniu ręczniki był zniewalająco czyste i miękkie

Moja babcia zawsze prała ręczniki w ten sposób. Sama zaczęłam tak robić i moje ręczniki są idealnie czyste i miękkie

Eksperci podkreślają, że ręczniki powinno się odpowiedni prać. Potrzebna jest wysoka temperatura oraz odpowiednie detergenty. Podczas prania ręczników należy zrezygnować z płynu do płukania, który może powodować sztywnienie materiału. Ręczniki z uwagi na częsty kontakt z wodą oraz ludzkim naskórkiem są siedliskiem bakterii i drobnoustrojów. Pranie za niskich temperaturach może sprawić, że nie usunie się z nich wszystkich zabrudzeń. Nasze babcie gotowały ręczniki. Była to metoda, która pozwalała na całkowite doczyszczenie materiału oraz zabicie bakterii. Dzisiaj coraz więcej osób wraca do naturalnych sposobów czyszczenia naszych babć. Sama już pewnego czasu zaczęłam gotować ręczniki. Różnica jest zauważalny gołym okiem. Ręczniki są o wiele czystsze i bardziej miękkie.

Jak wygotować ręczniki. Babcia Gienia wrzucała je do gara i dodawała 10 łyżek tego

Zanim zabierzesz się za gotowanie ręczników to sprawdź na metce, czy producent zezwala na pranie w wysokich temperaturach. W innym przypadku gotowanie ręczników może zniszczyć materiał. Do dużego garnka wlej wodę i ją zagotuj, dodaj 10 łyżek sody oczyszczonej i włóż ręcznik. Gotuj go przez około 5 minut, a następnie delikatnie wyjmij. Uważaj, by się nie poparzyć. Ręczniki wypłucz w letniej wodzie i pozostaw do wyschnięcia. Aby efekt był jeszcze lepszy do wody możesz dodać kilka kropel płynu do naczyń. efekty zauważysz już po pierwszy praniu ręczników.