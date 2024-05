Alżbeta Lenska była na granicy śmierci. "Dostałam w prezencie drugie życie"

Alżbeta Lenska była o włos od śmierci. "Wyłam z bólu"

Alżbeta Lenska w 2018 roku była bliska śmierci. Pracowała wówczas nad spektaklem "Kontrabanda", gdy poczuła silny ból głowy i zemdlała za kulisami. "Coś strzeliło w głowie, nie mogłam oddychać, przewróciłam się, wyłam z bólu, nie wiedziałam, co się dzieje..." - wspominała w rozmowie z "VIVĄ".

Mąż aktorki, Rafał Cieszyński, natychmiast zadzwonił po karetkę. W szpitalu niemal od razu trafiła na stół operacyjny. Okazało się, że od pięciu lat w jej głowie rozwijał się tętniak mózgu. Aktorka nie miała o niczym pojęcia. Jedynymi objawami były bóle głowy. Była jednak przekonana, że wkrótce przejdą.

Ryzykowna operacja uratowała życie gwiazdy "Pierwszej miłości". Potrzebna była jednak długa rekonwalescencja. Alżbeta Lenska miała niesamowitą wolę walki. Mogła liczyć również na wsparcie ukochanego męża oraz dzieci. Do pracy wróciła już po dwóch miesiącach.

W jednym z wywiadów przyznała, że dopiero po jakimś czasie dotarło do niej jakie miała szczęście i co mogłoby się wydarzyć, gdyby operacja się nie udała. "Teraz nigdy nie wiem, ile czasu mi zostało, bo bardzo się zmierzyłam z tym trzy lata temu. Bardzo się cieszę, że mam każdy dzień w gratisie. Zawsze mi się wydaje, że jestem w gratisie na ziemi" - mówiła w programie "Dzień Dobry TVN" w 2021 roku.

Alżbeta Lenska opublikowała poruszający wpis w rocznicę "ponownych narodzin"

Sześć lat po ratującej życie operacji, wróciła wspomnieniami do tego dnia. Opisała w nim, jak zmieniło się wtedy jej postrzeganie świata. "Dzisiaj mija 6 lat odkąd mój świat na chwilę się zatrzymał. Bez pytania, negocjacji, bez ostrzeżenia rozłożył mnie mój mózg na łopatki. Miałam niesamowicie dużo szczęście i wiem, że dostałam w prezencie drugie życie i czas tutaj na świecie. I tak jak na początku byłam wręcz wulkanem energii - tak człowiek po operacji mózgu i blizną na głowie działał jak na haju z wiecznym uśmiechem, to gdzieś po drodze zaczęłam zapominać o tym co mnie spotkało i wchodzić na stare 'tryby'" - napisała aktorka.

W poruszającym wpisie wspomniała również, że od dawna pracuje nad nowym projektem. Już jakiś czas temu zapowiedziała powstanie fundacji Happy Brain Society. Wiele wskazuje na to, że organizacja już za niedługo rozpocznie swoją działalność. "No i właśnie dlatego żeby być z moim mózgiem zaprzyjaźniona nie jest jeszcze oddane w Wasze ręce moje kochane Happy Brain Society tylko ciągle jest w trakcie tworzenia. [...] W czerwcu tego roku planujemy podzielić się z Wami efektami pracy nad HAPPY BRAIN SOCIETY - mam nadzieję, że będzie z nami" - przyznała Lenska.

"Społeczność Szczęśliwego Mózgu" ma szerzyć wiedzę na temat poprawnego funkcjonowania mózgu oraz jak o niego dbać. Jednym z celi fundacji jest zachęcanie Polaków do profilaktycznych badań. "Pięknego dnia Wam życzę i pamiętajcie o sobie i swoim centrum dowodzenia. Woda, spacer i relaks to ponoć najlepsza tabletka na Happy Brain, którą można przetestować bez konsultacji z lekarzem, więc Go for It" - zakończyła swój wpis gwiazda.

