"Rolnik szuka żony" trampoliną do sławy?! Zaskakujące słowa uczestniczki programu

"Rolnik szuka żony" to niewątpliwie jeden z najbardziej lubianych i najchętniej oglądanych programów rozrywkowych w telewizji publicznej. Szczególnie głośno było o poprzedniej edycji. Głownie za sprawą zaskakujących decyzji niektórych z rolników. Trwający właśnie jedenasty sezon również wzbudza wiele emocji.

Wybór niektórych z uczestników wzbudził duże kontrowersje na długo zanim jesienne odcinki trafiły na antenę. Część osób uważa, że przyszli do programu nie po miłość, ale sławę. Zarzuty te kierują głównie pod adresem najmłodszej z uczestniczek, 23-letniej Wiktorii Żmudy-Trzebiatowskiej. Internauci rozpoznali w niej bowiem znaną influencerkę. Młoda kobieta na co dzień zajmuje się rolnictwem, a poza godzinami pracy działa na social mediach.

"Rolnik szuka żony": Gwiazda programu krytycznie o nowych uczestnikach

Z podobnymi zarzutami spotkała się również inna uczestniczka programu - Kamila Boś. Młoda rolniczka szukała miłości w ósmym sezonie. Chociaż nie związała się z żadnym ze swoich "kandydatów", to nawiązała kilka przyjaźni i zyskała sporą popularność. W czerwcu gościła w podcaście "Agromania by Magda Urbaniak". Pod zapowiadającym rozmowę postem pojawiły się gratulacje oraz... krytyka. Część komentujących zarzucało jej, że do programu poszła dla sławy i nie jest "prawdziwą" rolniczką, ale celebrytką.

Do tych zarzutów odniosła się Joanna Osypowicz, uczestniczka ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Jest jedną z osób, której udało się znaleźć miłość przed kamerami. W instagramowym wpisie stwierdziła, że obecnie program stał się dla niektórych "trampoliną do sławy".

Ostatnio mam wrażenie, że ten program zrobił się trampoliną do sławy. Dużo osób pisze, że teraz już mało kto chyba idzie po miłość, ale ja jednak cieszę się, że wzięłam udział w tym programie, bo kto chce, to miłość znajdzie. (...) Miejmy nadzieję, że ludzie, którzy zgłaszają się do tego programu, idą faktycznie po miłość, a nie po inne dodatki - stwierdziła.

