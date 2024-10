Patrycja była faworytką, ale Sebastian ją odesłał. To nie był jej debiut. W TVN "smakowała coraz bardziej"

Patrycja początkowo była murowaną kandydatką Sebastiana z "Rolnik szuka żony". Mężczyzna mówił wprost, że to właśnie ją wybierze, by kontynuować znajomość. Ku zaskoczeniu widzów pożegnał ją jednak w niedzielnym odcinku. Może kolejny odcinek coś wyjaśni, bo sytuacja jest co najmniej dziwna. Internauci zaś przypomnieli, że kobieta już wcześniej próbowała szukać miłości w telewizyjnym show. Była śmiała i uwodzicielska.