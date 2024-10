Sebastian podjął pierwszą trudną decyzję w programie. W kolejnym odcinku jedenastej edycji "Rolnik szuka żony" widzowie nie spotkają się już z Anią. Choć wybór Sebastiana można było przewidzieć - Anna wyraźnie wychodziła przed szereg, i niemal od początku próbowała zarządzać jego gospodarstwem, kandydatka wydawała się mocno zdziwiona decyzją rolnika. Po emisji odcinka skontaktowała się widzami w social mediach i skierowała do nich prośbę:

- przekonywała Anna.

Nie przegap: Co wydarzyło się w 6. odcinku "Rolnik szuka żony"? Rosołowy pojedynek i pierwsze pożegnania

Była kandydatka Sebastiana postanowiła też wrócić do "afery ręcznikowej", która wybuchła na początku pobytu kobiet w gospodarstwie rolnika. Sebastian z "Rolnik szuka żony" zauważył, że ręcznik został rzucony niedbale w łazience. To wywołało jego ostrą reakcję i tłumaczenia dziewczyn. Anna wyjaśniła, jak sprawa wyglądała wg niej:

Dziękuję wszystkim za dobre słowo. To ja jestem tą Anią. Powiem ostatni raz. Ja wiem, która rzuciła ręcznik i nie byłam to ja. Winowajczyni skłamała do kamery. Czasami pozory mylą, więc oglądajcie do końca. Swoją drogą Sebastian po remoncie nie zdążył przykręcić wieszaków, więc nie było gdzie tego ręcznika powiesić.