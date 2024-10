Sebastian z "Rolnik szuka żony" postanowił pokazać swoim kandydatkom gospodarstwo, w którym żyje i pracuje. Niestety, nie obyło się bez napięć. Ania, jedna z dziewczyn walczących o jego serce, postanowiła zabłysnąć i zaproponowała wprowadzenie zmian, co wyraźnie nie przypadło rolnikowi do gustu.

Jak chodziliśmy, oglądaliśmy gospodarstwo, to ona lepiej wiedziała, gdzie co ma być, jak ja (…). Wybiega przed szereg bardzo. Mi to się nie podoba. Pewnie chciała pokazać, że na tym się zna, ale to nie w tym kierunku – wyznał Sebastian, wyraźnie rozczarowany zachowaniem Ani.