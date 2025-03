Agnieszka Kaczorowska go poniżyła (?), a teraz takie słowa! Doszło do bezpośredniego spotkania

Agnieszka Kaczorowska słynie z tego, że nie owija w bawełnę i czasem chyba powie zbyt wiele. Tak było wtedy, gdy zamiast niej jurorem w programie "Taniec z Gwiazdami" został Tomasz Wygoda. Gwiazda "Klanu" miała chrapkę na tę funkcję, jednak musiała obejść się ze smakiem, bo przegrała casting. W rozmowie z Plotkiem Agnieszka Kaczorowska nie gryzła się w język i można odnieść wrażenie, że poniżyła kolegę z branży.

Jest to człowiek wywodzący się z innego stylu tańca, gdzie indziej działający. Wszyscy tancerze, żeby dowiedzieć się, kim jest, musieli go wygooglać, czyli jakby dla tancerzy towarzyskich, nie jest autorytetem. Ja jestem nikim w świecie hip-hopu i nigdy nie podjęłabym się oceniania hip-hopowego konkursu, bo nie jestem w tym specjalistą. Dla mnie jest to trochę jak sędzia piłki nożnej sędziujący siatkówkę

- oceniła bez ogródek aktorka i tancerka. Tomasz Wygoda wówczas z wielką klasą odniósł się do tej zaczepki.

Bo jeśli ona może mieć jakiekolwiek żale czy pretensje, to powinna mieć przede wszystkim do siebie. Dlaczego ona nie jest na tym miejscu? Przecież nikt nam w życiu nie kradnie rzeczy, nikt nam nie zabiera. I ja ani też nie jestem osobą, żebym komuś, że tak powiem, krzesełko spod "czterech liter" wyciągał. Myślę, że takie postrzeganie jest emocjonalne, trochę niepotrzebne

- stwierdził ze stoickim spokojem juror w wywiadzie dla Plejady.

Potem sprawa przycichła, a Agnieszka Kaczorowska zajęta była głownie perypetiami z (ciągle jeszcze) mężem Maciejem Para. Para rozstała się jesienią 2024 roku. Tomasz Wygoda z kolei świetnie sprawdził się w roli jurora w show "Taniec z Gwiazdami" i obecnie pełni tę funkcję w trzeciej edycji z rzędu. Niedawno do ekipy tancerek dołączyła... Agnieszka Kaczorowska. Można pomyśleć, że między tę dwójką będą lecieć wióry. W końcu przykre słowa padły i trudno je tak po prostu wymazać z pamięci. Okazuje się jednak, że juror zdaje się nie żywić urazy do gwiazdy "Klanu". Mało tego, w rozmowie z portalem Świat Gwiazd stwierdził, że Agnieszka Kaczorowska jest "sympatyczna".

Wyciekło nagranie Kaczorowskiej sprzed pół roku. Ależ była szczera!

Dlaczego tam Agnieszka powiedziała, to kiedyś, to w ogóle nie ma znaczenia, bo mamy i pracę i emocje. Zresztą spotkaliśmy się z Agnieszką i to jest bardzo sympatyczna dziewczyna, w ogóle nie ma o czym rozmawiać. A to, że powiedziała, że nie byłem ekspertem w tańcu towarzyskim tak, to ja się z tym godzę. Czy mogła tak mówić emocjonalnie? Może nie, ale ja tego nie słyszałem, więc w ogóle pozdrawiam Agnieszkę