Agnieszka Kaczorowska uderzyła w Tomasza Wygodę. Odpowiedzieli m.in. Iwona Pavlović i Dagmara Kaźmierska

Agnieszka Kaczorowska przekonała się, że w powiedzeniu "kto mieczem wojuje, od miecza ginie" jest sporo prawdy. Aktorka ubiegała się o posadę jurorki w programie "Taniec z gwiazdami". Ostatecznie jednak casting przegrała, a w ławach jury zasiadł Tomasz Wygoda, co dosadnie skomentowała gwiazda serialu "Klan". - Jest to człowiek wywodzący się z innego stylu tańca, gdzie indziej działający. Wszyscy tancerze, żeby dowiedzieć się, kim jest, musieli go wygooglać, czyli jakby dla tancerzy towarzyskich, nie jest autorytetem. Ja jestem nikim w świecie hip-hopu i nigdy nie podjęłabym się oceniania hip-hopowego konkursu, bo nie jestem w tym specjalistą. Dla mnie jest to trochę jak sędzia piłki nożnej sędziujący siatkówkę - tłumaczyła obrazowo Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z Plotkiem. Tymi słowami podpadła m.in. Iwonie Pavlović. - Już bym chciała zatrzymać komentarz i nawet nie mam zamiaru komentować tego, co powiedziała niejaka pani Agnieszka Kaczorowska - powiedziała lekceważąco "Czarna Mamba". Z kolei uczestniczka najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami" Dagmara Kaźmierska stwierdziła, że nie bardzo wie, kim jest Agnieszka Kaczorowska. Jakby tego było mało, teraz do pionu aktorkę i niedoszłą jurorkę w tanecznym show postawił atakowany przez nią Tomasz Wygoda.

Agnieszka Kaczorowska postawiona do pionu. Potężna ruga od Tomasza Wygody

50-latek nie gryzł się w język. Agnieszka Kaczorowska dostała potężną rugę. - Bo jeśli ona może mieć jakiekolwiek żale czy pretensje, to powinna mieć przede wszystkim do siebie. Dlaczego ona nie jest na tym miejscu? Przecież nikt nam w życiu nie kradnie rzeczy, nikt nam nie zabiera. I ja ani też nie jestem osobą, żebym komuś, że tak powiem, krzesełko spod "czterech liter" wyciągał. Myślę, że takie postrzeganie jest emocjonalne, trochę niepotrzebne - podkreślił Tomasz Wygoda w rozmowie z Plejadą. Juror programu "Taniec z gwiazdami" dla Agnieszki Kaczorowskiej ma też cenną radę. - Poleciłbym jedną rzecz: niech osoby, które mogą jeszcze tańczyć, które mają swoje lata młode, niech wykorzystują to na to, żeby działać, żeby nieść ten przekaz ze sceny, co mogą dać. Przyjdzie czas na to, żeby być sędzią. Przyjdzie czas na to, żeby być mędrcem - zaznaczył 50-latek.

