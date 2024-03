Agnieszka Kaczorowska poniżona! Gorzej się nie da. Zapadnie się pod ziemię?!

Nikt nie zwrócił uwagi na to, co Ewa Kasprzyk na wizji powiedziała do Roksany Węgiel o jej narzeczonym! Roxie zapamięta to na zawsze

Agnieszka Kaczorowska na wojnie z ekipą programu "Taniec z gwiazdami"

W drugim odcinku najnowszej serii programu "Taniec z gwiazdami" w pamięci widzów zapadł przede wszystkim kapitalny występ duetu Sara Janicka - Krzysztof Szczepaniak. - Piękny był cały czas kontakt wzrokowy, tu była miłość i romans - zachwycał się Tomasz Wygoda, który wygrał casting na jurora show Polsatu. Chrapkę na tę rolę miała także Agnieszka Kaczorowska. Niestety, tancerka i gwiazda serialu "Klan" musiała obejść się smakiem. Aktywna za to jest w poza parkietem. Agnieszka Kaczorowska bez ogródek oceniła wybór Tomasza Wygody na jurora "Tańca z gwiazdami". - Jest to człowiek wywodzący się z innego stylu tańca, gdzie indziej działający. Wszyscy tancerze, żeby dowiedzieć się, kim jest, musieli go wygooglać, czyli jakby dla tancerzy towarzyskich, nie jest autorytetem. Ja jestem nikim w świecie hip-hopu i nigdy nie podjęłabym się oceniania hip-hopowego konkursu, bo nie jestem w tym specjalistą. Dla mnie jest to trochę jak sędzia piłki nożnej sędziujący siatkówkę - wypaliła popularna Bożenka z "Klanu" w rozmowie z Plotkiem. Do tego Agnieszka Kaczorowska zdawała się sugerować, że casting mógł być nie do końca przejrzysty. Tancerkę do pionu ustawiła Dagmara Kaźmierska, mówiąc, że nie bardzo wie, kim jest Agnieszka Kaczorowska. Teraz w podobnym tonie wypowiedziała się Iwona Pavlović.

Agnieszka Kaczorowska poniżona przez Iwonę Pavlović. Nazwała ją "niejaką"!

Słynna "Czarna Mamba" najwyraźniej nie ma specjalnie ochoty zajmować się gwiazdą serialu "Klan". Spytana przez portal Shownews.pl o słowa Agnieszki Kaczorowskiej, odparła tak, że ta może chcieć zapaść się pod ziemię. W świecie celebryckim gorzej pocisnąć już się nie da. Agnieszka Kaczorowska została poniżona! - Już bym chciała zatrzymać komentarz i nawet nie mam zamiaru komentować tego, co powiedziała niejaka pani Agnieszka Kaczorowska - krótko oznajmiła Iwona Pavlović. Tak lekcewaważaca wypowiedź to dla wielu ludzi ze świata show-biznesu straszna zniewaga. No bo jak można nazwać gwiazdę "niejaką"?!

