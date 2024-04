Przygotuj się na lato! Modne okulary przeciwsłoneczne inspirowane paryskim szykiem

Założona w 2011 roku marka John Dalia uosabia naturalne prawa luksusu: precyzję, świeżość i ponadczasowość. Wyprodukowane przez najbardziej wykwalifikowanych rzemieślników we Francji okulary charakteryzują się niezrównaną jakością i wyrafinowaniem, ustanawiając nowe standardy branżowe.

Dzięki ponad 100 starannie przemyślanym krokom produkcji ten brand wyraźnie stawia na najnowszą technologię projektową. Takie projekty jak John Dalia są dla wymagających klientów, szukających akcesoriów, które są elementem osobowości, dodaje Pamela Pawelec. W sercu John Dalia leży wizja założyciela marki – projektanta z Paryża, którego marzenie o stworzeniu nieszablonowych, a jednocześnie subtelnych akcesoriów modowych, stało się rzeczywistością. Każda kolekcja to arcydzieło – modele John Dalia są jak elegancka i dyskretna, luksusowa biżuteria, podkreśla Pamela Pawelec właścicielka OOPawelec, optometryska, optyczka oraz stylistka okularów.

Dla miłośników luksusu i niepowtarzalnego stylu, John Dalia to nie tylko okulary, to prawdziwe dzieła sztuki noszone na twarzy. Wyjątkowość każdej pary jest wynikiem starannie przemyślanej produkcji, która łączy w sobie tradycyjne rzemiosło z nowoczesnym designem. Znając pasję założyciela marki do doskonałości, można być pewnym, że każdy detal został dopracowany z najwyższą dbałością o jakość i estetykę. Klienci coraz częściej mają chęć obcowania z prawdziwymi luksusowymi produktami. Coraz częściej zwracają uwagę jakimi markami się otaczają. A także mają większą świadomość, że wejście w interakcje z produktami premium posiada swoją wartość, podkreśla Pamela Pawelec i dodaje dobierając selekcję marek do swojego salonu, mam pewność, że marka John Dalia posiada wartości, które chcę przekazywać swoim klientom. Ogromnie się z tego cieszę!

Stworzenie tak wyjątkowej selekcji marek, które oferowane są w OOPawelec nie jest jednak łatwym zadaniem. Rozbudowując kolekcję okularów w swoim salonie dbam o to, żeby produkty cały czas były na najwyższym poziomie. Oferując modele znanych domów mody jest potrzeba dopilnowania wielu aspektów od samego rozpoczęcia współpracy, opisuje Pamela Pawelec. Tym bardziej teraz właścicielka Optyka i Optometria Pawelec z dumą prezentuje te wyjątkowe okulary, stawiając na unikalność i prestiż, które towarzyszą każdemu klientowi, który wybiera markę John Dalia. Elegancja i wyrafinowanie John Dalia staną się teraz nieodłącznym elementem stylu także w Polsce.

i Autor: Karolina Januszek OOPawelec

