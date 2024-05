Oto mój niezawodny krem na zmarszczki. Dzięki niemu bruzdy nie pojawiają się na mojej skórze. Chroni nie tylko przed tym

Wszyscy kochamy słońce, z jednej strony stanowi ono rewelacyjne źródło witaminy D, z drugiej, niestety posiada również szerokie spectrum działań niepożądanych. Wiecie, że to właśnie promienie słoneczne uznawane są za jeden z głównych czynników, które odpowiadają za starzenie się skóry, w tym także za zmarszczki? Dlatego tak ważna jest prawidłowa ochrona naszej skóry przed słońcem. Wybierając się na plażę raczej nie zapominamy o kremach do opalania i pamiętamy, by regularnie smarować się wysokimi filtrami. Gorzej jest jednak ze skórą twarzy, eksperci podkreślają, że kremy SPF to podstawa pielęgnacji i powinny być aplikowane codziennie, niezależnie od pory roku, szczególnie ważne są one w przypadku osób, które w swojej pielęgnacji stosują retinol oraz kwasy. Najlepiej wybierać krem z SPF50, który zapewni najwyższą ochronę przeciwsłoneczną. Obecnie na rynku jest wiele kosmetyków SPF, które dedykowane są różnym rodzajom skóry, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie.

DRUNK ELEPHANT UMBRA SHEER PHYSICAL DAILY DEFENCE SPF 30

Ochrona przeciwsłoneczna, która zapewnia szerokie spektrum ochrony przed promieniowaniem UVA / UVB i pomaga w zapobieganiu uszkodzeniom wywołanym przez wolne rodniki i utlenianie, a także w fotostarzeniu, zapewniając cerę o młodszym wyglądzie. Umbra to codzienny filtr przeciwsłoneczny z silnymi przeciwutleniaczami, takimi jak astaksantyna, ekstrakt z soku winogronowego i ekstrakt z pędów słonecznika, które chronią przed wolnymi rodnikami i agresorami środowiskowymi. W połączeniu z nasionami maliny i olejkami marula Umbra dostarcza niezbędną wilgoć i pomaga zminimalizować wygląd drobnych linii i zmarszczek, pozostawiając skórę zdrową i młodą. Ta unikalna formuła jest idealna do codziennego użytku i nie pozostawi żadnych śladów.

i Autor: Materiały prasowe Drunk Elephant

BIELENDA Krem barierowy SPF50 nawilżająco-ochronny

Krem barierowy nawilżająco-ochronny to sposób na wzmocnienie bariery hydro-lipidowej naskórka, przy jednoczesnej ochronie przed promieniowaniem UV. Krem łączy funkcję pielęgnującą i łagodzącą, z działaniem ochronnym. Twoja skóra poczuje miękkość, gładkość, poprawę elastyczności, ukojenie, uspokojenie, komfort i nawilżenie.

i Autor: Karolina Januszek Bielenda

ORIGINS GinZing™ Energy Boosting Tinted Moisturizer - Krem koloryzujący z SPF40

Ginzing SPF 40 Energy-Boosting Tinted Moisturizer jest wzbogacony o kawę i żeń-szeń, dzięki czemu nawilża, rozświetla i chroni skórę.Jego wysoka ochrona przeciwsłoneczna SPF 40 chroni przed promieniami UVA i UVB, nie powodując efektu szarości Twojej cery. Nasycona pigmentami konsystencja oferuje skórze lekki koloryt, który dostosowuje się do pH Twojej skóry i do wszystkich jej odcieni, jednocześnie intensywnie ją nawilżając.

i Autor: Karolina Januszek Origins

Lancôme UV EXPERT SUPRA SCREEN SPF 50+

Supra Screen został przebadany klinicznie na wszystkich fototypach skóry, z potwierdzoną skutecznością w redukcji kluczowych oznak fotostarzenia: drobne zmarszczki są o -10% mniej widoczne, skóra jest o -25% mniej matowa, a ciemne plamy są wyraźnie zmniejszone o -18%.

i Autor: materiał prasowy Lancome

KORRES YOGHURT Krem - żel ochronny do twarzy i okolic oczu SPF50

Bez syntetycznego zapachu. Wysoka ochorna UVA/UVB. Ochrona przed zanieczyszczeniami miejskimi i fotostarzeniem. Lekki krem-żel z filtrem przeciwsłonecznym SPF50 do twarzy i okolic oczu, który zapewnia długotrwałe, aktywne nawilżenie i uczucie komfortu. Bardzo dobrze tolerowany przez skórę pod oczami. Wzbogacony jogurtem, naturalnym źródłem protein, biofermentem z szałwii muszkatołowej i pantenolem dla zdrowo wyglądającej skóry.

i Autor: Karolina Januszek Korres