Dermokosmetyki na wypadanie włosów

PODWÓJNA TECHNOLOGIA. PODWÓJNE DZIAŁANIE.

Formuły szamponu i maski do włosów SESKAVEL opierają się na połączeniu składników aktywnych z nanotechnologią liposomalną, co umożliwia ich skuteczne przenikanie do głębszych warstw skóry. Dzięki temu dermokosmetyki z tej gamy wpływają jednocześnie na:

skórę głowy i mieszki włosowe – stymulując wzrost i wydłużając fazę anagenu,

łodygę włosa – wzmacniając ją, nawilżając i chroniąc przed uszkodzeniami.

Kluczową rolę odgrywają czynniki wzrostu (m.in. VEGF) oraz folistatyna (peptyd), które wspomagają rozwój struktur odpowiedzialnych za wzrost włosa i poprawiają ich odżywienie. Ekstrakt z bylicy poprawia mikrokrążenie, palma sabałowa hamuje działanie 5α-reduktazy, a kofeina i cynk pobudzają wzrost nowych włosów.

SESKAVEL GROWTH – maska przeciw wypadaniu włosów 250ml/112 zł

Intensywna maska regenerująca, stworzona z myślą o włosach osłabionych, suchych i przerzedzonych. Działa od nasady aż po końce, przywracając włosom gęstość, objętość i naturalny blask.

Kluczowe składniki aktywne:

czynniki wzrostu zamknięte w liposomach

kofeina i cynk

ekstrakt z bylicy pospolitej

palma sabałowa

hydrolizowana keratyna i jedwab

olej jojoba

mentol

Regularne stosowanie sprzyja wzmocnieniu włosów i zahamowaniu ich wypadania, stymuluje wzrost nowych włosów oraz widocznie poprawia gęstość i objętość fryzury. Jednocześnie formuła chroni włókno włosa przed uszkodzeniami mechanicznymi i czynnikami zewnętrznymi, wspierając utrzymanie zdrowej, odpowiednio odżywionej skóry głowy.

Maska sprawdzi się m.in. przy wypadaniu sezonowym, po porodzie oraz jako wsparcie terapii każdego rodzaju łysienia – androgenowego, plackowatego czy rozproszonego.

i Autor: sesderma/ Materiały prasowe

SESKAVEL – szampon przeciw wypadaniu włosów 200ml/78 zł

Codzienna pielęgnacja, która nie tylko oczyszcza, ale realnie wspiera proces odbudowy włosów. Szampon SESKAVEL wzmacnia cebulki, poprawia kondycję skóry głowy i zwiększa objętość fryzury już na etapie mycia.

Formuła bogata w:

aminokwasy

czynniki wzrostu

kofeinę

biotynę

pantenol

ekstrakt z palmy sabałowej

hydrolizowany jedwab i keratynę

ekstrakt z bylicy Artemisia abrotanum

ekstrakt z kasztanowca

Szampon jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów włosów, szczególnie osłabionych stresem, dietą i zmianami pór roku. Skuteczny również przy łysieniu androgenowym i plackowatym.

Stosowanie produktu skutecznie pomaga zahamować wypadanie włosów oraz stymuluje ich wzrost, jednocześnie wzmacniając je i zwiększając objętość fryzury. Skóra głowy pozostaje odpowiednio nawilżona i ukojona, a włosy stają się wyraźnie gęstsze, bardziej sprężyste i pełne naturalnego blasku