Dermokosmetyki na wypadanie włosów

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-12-29 15:35

Wypadanie włosów jest częstym objawem zaburzeń równowagi skóry głowy i cyklu wzrostu włosa. Czynniki takie jak przewlekły stres, zmiany hormonalne, niedobory żywieniowe, sezonowość czy okres poporodowy mogą prowadzić do osłabienia mieszków włosowych oraz skrócenia fazy anagenu, skutkując nadmiernym wypadaniem włosów. W odpowiedzi na te potrzeby marka Sesderma opracowała gamę SESKAVEL GROWTH – zaawansowaną, dermokosmetyczną linię przeznaczoną do kompleksowej pielęgnacji skóry głowy i włosów ze skłonnością do wypadania, ukierunkowaną na wsparcie fizjologicznych mechanizmów wzrostu włosa.

Sesderma

i

Autor: Sesderma/ Materiały prasowe

PODWÓJNA TECHNOLOGIA. PODWÓJNE DZIAŁANIE.

Formuły szamponu i maski do włosów SESKAVEL opierają się na połączeniu składników aktywnych z nanotechnologią liposomalną, co umożliwia ich skuteczne przenikanie do głębszych warstw skóry. Dzięki temu dermokosmetyki z tej gamy wpływają jednocześnie na:

  • skórę głowy i mieszki włosowe – stymulując wzrost i wydłużając fazę anagenu,
  • łodygę włosa – wzmacniając ją, nawilżając i chroniąc przed uszkodzeniami.

Kluczową rolę odgrywają czynniki wzrostu (m.in. VEGF) oraz folistatyna (peptyd), które wspomagają rozwój struktur odpowiedzialnych za wzrost włosa i poprawiają ich odżywienie. Ekstrakt z bylicy poprawia mikrokrążenie, palma sabałowa hamuje działanie 5α-reduktazy, a kofeina i cynk pobudzają wzrost nowych włosów.

SESKAVEL GROWTH – maska przeciw wypadaniu włosów 250ml/112 zł

Intensywna maska regenerująca, stworzona z myślą o włosach osłabionych, suchych i przerzedzonych. Działa od nasady aż po końce, przywracając włosom gęstość, objętość i naturalny blask.

Kluczowe składniki aktywne:

  • czynniki wzrostu zamknięte w liposomach
  • kofeina i cynk
  • ekstrakt z bylicy pospolitej
  • palma sabałowa
  • hydrolizowana keratyna i jedwab
  • olej jojoba
  •  mentol

Regularne stosowanie sprzyja wzmocnieniu włosów i zahamowaniu ich wypadania, stymuluje wzrost nowych włosów oraz widocznie poprawia gęstość i objętość fryzury. Jednocześnie formuła chroni włókno włosa przed uszkodzeniami mechanicznymi i czynnikami zewnętrznymi, wspierając utrzymanie zdrowej, odpowiednio odżywionej skóry głowy.

Maska sprawdzi się m.in. przy wypadaniu sezonowym, po porodzie oraz jako wsparcie terapii każdego rodzaju łysienia – androgenowego, plackowatego czy rozproszonego.

Sesderma

i

Autor: sesderma/ Materiały prasowe

SESKAVEL – szampon przeciw wypadaniu włosów 200ml/78 zł

Codzienna pielęgnacja, która nie tylko oczyszcza, ale realnie wspiera proces odbudowy włosów. Szampon SESKAVEL wzmacnia cebulki, poprawia kondycję skóry głowy i zwiększa objętość fryzury już na etapie mycia.

Formuła bogata w:

  • aminokwasy
  • czynniki wzrostu
  • kofeinę
  • biotynę
  • pantenol
  • ekstrakt z palmy sabałowej
  • hydrolizowany jedwab i keratynę
  • ekstrakt z bylicy Artemisia abrotanum
  • ekstrakt z kasztanowca

Szampon jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów włosów, szczególnie osłabionych stresem, dietą i zmianami pór roku. Skuteczny również przy łysieniu androgenowym i plackowatym.

Stosowanie produktu skutecznie pomaga zahamować wypadanie włosów oraz stymuluje ich wzrost, jednocześnie wzmacniając je i zwiększając objętość fryzury. Skóra głowy pozostaje odpowiednio nawilżona i ukojona, a włosy stają się wyraźnie gęstsze, bardziej sprężyste i pełne naturalnego blasku

Sesderma

i

Autor: Sesderma/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki