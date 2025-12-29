Dermokosmetyki na wypadanie włosów

PODWÓJNA TECHNOLOGIA. PODWÓJNE DZIAŁANIE.
Formuły szamponu i maski do włosów SESKAVEL opierają się na połączeniu składników aktywnych z nanotechnologią liposomalną, co umożliwia ich skuteczne przenikanie do głębszych warstw skóry. Dzięki temu dermokosmetyki z tej gamy wpływają jednocześnie na:
- skórę głowy i mieszki włosowe – stymulując wzrost i wydłużając fazę anagenu,
- łodygę włosa – wzmacniając ją, nawilżając i chroniąc przed uszkodzeniami.
Kluczową rolę odgrywają czynniki wzrostu (m.in. VEGF) oraz folistatyna (peptyd), które wspomagają rozwój struktur odpowiedzialnych za wzrost włosa i poprawiają ich odżywienie. Ekstrakt z bylicy poprawia mikrokrążenie, palma sabałowa hamuje działanie 5α-reduktazy, a kofeina i cynk pobudzają wzrost nowych włosów.
SESKAVEL GROWTH – maska przeciw wypadaniu włosów 250ml/112 zł
Intensywna maska regenerująca, stworzona z myślą o włosach osłabionych, suchych i przerzedzonych. Działa od nasady aż po końce, przywracając włosom gęstość, objętość i naturalny blask.
Kluczowe składniki aktywne:
- czynniki wzrostu zamknięte w liposomach
- kofeina i cynk
- ekstrakt z bylicy pospolitej
- palma sabałowa
- hydrolizowana keratyna i jedwab
- olej jojoba
- mentol
Regularne stosowanie sprzyja wzmocnieniu włosów i zahamowaniu ich wypadania, stymuluje wzrost nowych włosów oraz widocznie poprawia gęstość i objętość fryzury. Jednocześnie formuła chroni włókno włosa przed uszkodzeniami mechanicznymi i czynnikami zewnętrznymi, wspierając utrzymanie zdrowej, odpowiednio odżywionej skóry głowy.
Maska sprawdzi się m.in. przy wypadaniu sezonowym, po porodzie oraz jako wsparcie terapii każdego rodzaju łysienia – androgenowego, plackowatego czy rozproszonego.
SESKAVEL – szampon przeciw wypadaniu włosów 200ml/78 zł
Codzienna pielęgnacja, która nie tylko oczyszcza, ale realnie wspiera proces odbudowy włosów. Szampon SESKAVEL wzmacnia cebulki, poprawia kondycję skóry głowy i zwiększa objętość fryzury już na etapie mycia.
Formuła bogata w:
- aminokwasy
- czynniki wzrostu
- kofeinę
- biotynę
- pantenol
- ekstrakt z palmy sabałowej
- hydrolizowany jedwab i keratynę
- ekstrakt z bylicy Artemisia abrotanum
- ekstrakt z kasztanowca
Szampon jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów włosów, szczególnie osłabionych stresem, dietą i zmianami pór roku. Skuteczny również przy łysieniu androgenowym i plackowatym.
Stosowanie produktu skutecznie pomaga zahamować wypadanie włosów oraz stymuluje ich wzrost, jednocześnie wzmacniając je i zwiększając objętość fryzury. Skóra głowy pozostaje odpowiednio nawilżona i ukojona, a włosy stają się wyraźnie gęstsze, bardziej sprężyste i pełne naturalnego blasku