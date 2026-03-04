Berlińska estetyka w świecie beauty. Kess debiutuje w Polsce z kultowymi bestsellerami

Marka Kess wyrosła z dynamicznej, kreatywnej sceny Berlina – miasta kontrastów, wolności i autentyczności. To właśnie tam narodziła się idea, że makijaż nie powinien być skomplikowany ani czasochłonny. Ma działać szybko, wyglądać dobrze i podkreślać osobowość, zamiast ją maskować. Filozofia Kess opiera się na przekonaniu, że piękno nie wymaga skomplikowanych rytuałów. Formuły zostały zaprojektowane tak, by współpracować ze skórą i ułatwiać codzienność – kremowe, łatwe w aplikacji, zamknięte w minimalistycznych opakowaniach, które łączą design z praktycznością. To marka dla kobiet, które chcą efektu bez wysiłku i jakości bez nadmiaru.

Duo Stick – berlińska ikona w kosmetyczce

Duo Stick to produkt, od którego wiele osób zaczyna swoją przygodę z marką. Dwustronny stick łączy róże, rozświetlacze i pędzle w różnych kompozycjach, które możesz dopasować do siebie i swojego nastroju, pozwalając w kilku ruchach dodać twarzy świeżości i naturalnego blasku.

Kremowa konsystencja wtapia się w skórę, dając świetliste wykończenie bez efektu ciężkości. Formuła pozwala budować intensywność – od subtelnego muśnięcia kolorem, jak po powrocie z wakacji, po bardziej wyrazisty efekt. Sprawdza się nie tylko na policzkach, ale również na powiekach czy ustach, co czyni go jednym z najbardziej funkcjonalnych produktów w kosmetyczce. Ten stick jest jak Berlin – minimalistyczny w formie, wyrazisty w efekcie

Efektowne, ale bez wysiłku – usta w stylu Kess

W kategorii produktów do ust Kess stawia na komfort i efekt „wow” z wyraźnym, berlińskim charakterem. Bestsellerowy Jelly Treat Lip Oil łączy pielęgnację z wysokopołyskowym wykończeniem, które nadaje ustom świeżości i optycznej pełności. Formuła oparta na mieszance naturalnych olejów intensywnie nawilża, ale nie klei się jak klasyczny gloss.

Transparentna, subtelna warstwa koloru natychmiast podkreśla usta, tworząc delikatny, ale zauważalny efekt - usta wyglądają na wygładzone, miękkie i naturalnie podkreślone. Noszony solo daje świeży, codzienny błysk, a w duecie z konturówkami Kess pozwala stworzyć bardziej zdefiniowane, pełniejsze lip combo. To duet, który łatwo dopasować do planu dnia – między pilatesem a spontaniczną kolacją, albo tuż przed nocnym wyjściem.

CC Cream – naturalne wykończenie, nowoczesna formuła

CC Cream wpisuje się w trend skinimalizmu, który od kilku sezonów redefiniuje podejście do makijażu. Lekka formuła z SPF 30 dopasowuje się do odcienia skóry, wyrównuje koloryt i redukuje zaczerwienienia, pozostawiając cerę świeżą i jednolitą.

Wykończenie jest naturalne, subtelnie świetliste, bez efektu maski. To propozycja dla tych, które nie szukają pełnego krycia, lecz wygładzenia i wyrównania – efektu skóry wyglądającej na wypoczętą, nawet jeśli noc była zdecydowanie za krótka. CC Cream działa jak szybki filtr IRL, podkreślając to, co naturalne, zamiast to przykrywać.

