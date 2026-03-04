Kiedy poznamy reprezentanta Polski na Eurowizję 2026? TVP zaskakuje terminem ogłoszenia wyników

Kontrowersje wokół preselekcji i głosowanie SMS w TVP

Tegoroczne wybory polskiego reprezentanta na Eurowizję 2026 przebiegają w atmosferze sporych emocji. Jeszcze pod koniec 2025 roku do publicznego nadawcy napływały apele o zbojkotowanie imprezy ze względu na udział Izraela, a z rywalizacji wycofało się czterech artystów. Mimo tych trudności stacja kontynuuje procedurę, a na placu boju pozostała ścisła czołówka finalistów. Ich sceniczne prezentacje zobaczymy w sobotę, 7 marca na antenie TVP1 o godzinie 17:35. Program potrwa zaledwie 40 minut, ale na nazwisko zwycięzcy trzeba będzie poczekać dłużej. Wynika to ze specyfiki głosowania, które podzielono na dwa etapy. Fani mogą wspierać swoich faworytów darmowo przez aplikację TVP VOD już od 28 lutego, natomiast kluczowe głosowanie SMS Premium ruszy dopiero po emisji występów. Bramki zostaną zamknięte o północy, co uniemożliwia ogłoszenie wyników w trakcie sobotniego show.

ZOBACZ TAKŻE: Karolina Szczurowska walczy o Eurowizję 2026. Zdradziła kulisy "The Voice Kids"

Alicja Szemplińska: chciałabym złożyć hołd Polakom, którzy słuchają R&B | Eurowizja 2026

Kiedy wyniki Eurowizji 2026? Ogłoszenie w "Pytaniu na śniadanie"

Telewizja Polska ma już gotowy plan na przekazanie oficjalnego werdyktu. Chociaż w sobotni wieczór nie poznamy jeszcze nazwiska artysty, który będzie reprezentował nasz kraj w Wiedniu, niepewność nie potrwa długo. Publiczny nadawca zaplanował finałowe ogłoszenie na następny dzień. Zwycięzcę preselekcji poznamy w niedzielę, 8 marca 2026 roku na antenie TVP2. Uroczysty moment nastąpi podczas porannego pasma programu „Pytanie na śniadanie”.

Lista uczestników. Kto walczy o wyjazd do Wiednia?

Oto pełna lista artystów i utworów, którzy ubiegają się o możliwość reprezentowania Polski na międzynarodowej scenie:

Basia Giewont - „Zimna woda”

Stasiek Kukulski - „This too shall pass”

Anastazja Maciąg - „Wild Child”

Piotr Pręgowski - „Parawany Tango”

Jeremi Sikorski - „Cienie przeszłości”

Karolina Szczurowska - „Nie bój się”

Alicja Szemplińska - „Pray”

Ola Antoniak - „Don't you try”