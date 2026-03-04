Serowska we włóczce, Macudzińska-Borowiak w bandażu i Fagata przebrana za węża. Celebrytki na premierze "Królowej przetrwania"

Pokaz prasowy "Królowej przetrwania"

Na prezentacji nowej edycji "Królowej przetrwania" pojawiła się plejada celebrytek i uczestniczek programu. Każda chciała zabłysnąć, jednak niektóre zdecydowanie przeszły same siebie. Zamiast klasycznej elegancji zobaczyliśmy modowe eksperymenty, odważne fasony i stylizacje, obok których trudno było przejść obojętnie. Czerwony dywan zamienił się w prawdziwe pole bitwy o uwagę fotoreporterów.

Dominika Serowska zarzuciła na siebie włóczkę

Najwięcej emocji wzbudziła Dominika Serowska. Celebrytka postawiła na nietypową kreację przypominającą ręcznie wykonaną sukienkę z włóczki. Stylizacja była dopasowana, mocno eksponowała sylwetkę i zdecydowanie wyróżniała się na tle innych. Jedno jest pewne - nikt nie mógł jej zignorować.

Izabela Macudzińska-Borowiak w bandażu

Nie mniej uwagi przyciągnęła Izabela Macudzińska-Borowiak. Postawiła na obcisłą, bandażową sukienkę, która mocno podkreślała jej figurę i dekolt. Kreacja była wyraźnie dopasowana i akcentowała atuty sylwetki. Styl glamour w jej wydaniu nie pozostawił złudzeń - chciała zrobić wrażenie i... zrobiła.

Fagata przebrała się za węża

Z kolei Fagata poszła w zupełnie innym kierunku. Influencerka zdecydowała się na stylizację inspirowaną wężem. Jej strój przyciągał uwagę wzorem, krojem i dodatkami, które dopełniały całość. Wizerunek był odważny, teatralny i bez wątpienia zapadający w pamięć. Look uzupełniła torebką Chanel, która kosztuje kilkanaście tysięcy złotych!

Maja Rutkowski jak niebieska chmura

Wśród gości pojawiła się także Maja Rutkowski, która jak zwykle postawiła na efektowną stylizację. Tym razem zaprezentowała się w niebieskiej, mocno rozbudowanej sukni z konstrukcją przypominającą stelaż. Element ten wyglądał jak przeskalowana chmura i natychmiast przyciągał spojrzenia. Przecieramy oczy ze zdumienia!

Nudna stylizacja Małgorzaty Rozenek-Majdan na "Królowej przetrwania"

Na tle tak wyrazistych stylizacji zaskoczyła Małgorzata Rozenek-Majdan. Tym razem postawiła na bardziej stonowaną, bezpieczną elegancję. Choć prezentowała się schludnie i klasycznie, w porównaniu z pozostałymi celebrytkami jej stylizacja wydawała się mniej spektakularna. Przy odważnych modowych wyborach koleżanek mogła sprawiać wrażenie nieco zachowawczej.

Która stylizacja najbardziej wpadła wam w oko?

