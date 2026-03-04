Bezrobotny Piróg, kolorowa Sadowska i amerykański Zawierucha na premierze filmu

Czerwony dywan, błyski fleszy i plejada znanych nazwisk, tak wyglądała premiera filmu "Dobry Chłopiec" w reżyserii Jana Komasy. 3 marca 2026 roku warszawskie kino zamieniło się w prawdziwe centrum polskiego show-biznesu. Gwiazdy tłumnie pojawiły się na wydarzeniu, a stylizacje niektórych z nich przyciągały wzrok bardziej niż sama produkcja!

Tłum gwiazd na premierze Komasy

Premiery filmowe od lat są nie tylko świętem kina, ale i modowym pokazem najgorętszych trendów sezonu. Tym razem okazją do spotkania branży była najnowsza produkcja Jana Komasy - twórcy, który przyzwyczaił widzów do mocnych historii i dopracowanych obrazów. Nic więc dziwnego, że na wydarzeniu nie zabrakło znanych twarzy z pierwszych stron gazet! Sprawdźcie, jak wyglądali.

Bezrobotny Piróg, kolorowa Sadowska i amerykański Zawierucha na premierze filmu

Na ściance chętnie pozowali fotoreporterom m.in. Hugo Tarres, Rafał Zawierucha oraz Robert Janowski. Wśród gości pojawiła się także Anna Jarosik w towarzystwie swojej mamy, Elżbiety Jarosik. Ich wspólne zdjęcia wzbudziły spore zainteresowanie.

Jedną z najbardziej komentowanych stylizacji wieczoru była kreacja Marii Sadowskiej. W morzu klasycznej czerni i stonowanych barw artystka postawiła na zupełnie inny kolor, wyraźnie wyróżniając się na tle pozostałych gości. Jej odważny wybór szybko stał się tematem rozmów w kuluarach.

Uwagę przyciągał również Michał Piróg, który niedawno poinformował o zakończeniu wieloletniej współpracy z TVN. Z tą stacją był związany aż 25 lat, dlatego jego obecność na premierze wywołała dodatkowe poruszenie. Piróg rozmawiał z mediami i pozował do zdjęć.

O czym jest film "Dobry chłopiec"?

Akcja filmu "Dobry chłopiec", zrealizowanego w Anglii, to kolejny dowód na to, że Jan Komasa bez lęku przygląda się słabym punktom współczesnego świata. Reżyser znany z "Bożego Ciała" i "Hejtera" tym razem łączy ostrą społeczną obserwację z większym luzem i odwagą. Sięga po konwencje kina gatunkowego, tworząc historię jednocześnie surową, momentami absurdalną, a przy tym zaskakująco pełną czarnego humoru. Wybierzecie się do kina?

