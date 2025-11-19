"Top Model". Już wiadomo, kto wygrał 14. edycję kultowego programu! Dobra decyzja?

Choć wydaje się to niemożliwe, polska wersja "Top Model" ma już nieco ponad 15 lat. Za nami 14. finał programu, którego pierwsza edycja wystartowała we wrześniu 2010 r.! Od tamtej pory minęła jedna dekada i pół kolejnej, a prowadzącą show i osobą, która niczym magnes przyciąga i uczestników, i widzów nadal jest Joanna Krupa. Oprócz niej w show od początku jest Michał Piróg, a także Dawid Woliński i Marcin Tyszka. Katarzyna Sokołowska zasiliła tę ekipę w 3. sezonie, zastępując Karolinę Korwin Piotrowską.

Wiele modelek i modeli, którzy przewinęli się przez kultowy program w ciągu 15 lat, zrobiło karierę w branży i wciąż jest o nich głośno. Wystarczy wspomnieć Marcelę Leszczak z 3. edycji, Aleksandrę Żuraw z 4. sezonu, Karolinę Pisarek czy Karolinę Gilon z 5., Annę Markowską z 7.

Finaliści 14. edycji "Top Model". Najlepsi z najlepszych?

W finale najnowszej 14. edycji "Top Model" znalazła się czwórka uczestników, która przez ostatnie tygodnie ciężko pracowała. Wszyscy robili, co mogli, aby wytrzymać presję i wysokie wymagania jurorów oraz pokazać, że nadają się do tego, aby działać na wybiegach czy podczas sesji zdjęciowych. Wbrew pozorom modeling to ciężki kawałek chleba. Trzeba mieć w sobie "to coś", piękną sylwetkę, oryginalne rysy twarzy, odporność psychiczną... A czasem nawet ten pozornie perfekcyjny miks nie wystarczy, aby odnieść sukces.

O wygraną w "Top Model 14." walczyli Emilia Weltrowska, Michał Kot, Mateusz Król oraz Eva Pietruk. Każda z osób czymś się wyróżniała, każda miała niepowtarzalny styl i swoją "specjalizację". Jurorzy oraz widzowie uznali, że to właśnie ta czwórka ma największe szanse na wielką karierę w modelingu.

Wybór finalistów był bardzo trudnym zadaniem. Niestety, nie wszystkim internautom Emilia, Michał, Mateusz i Eva przypadli do gustu. A to ze względu na wygląd, a to ze względu na wiek (Eva ma 46 lat). Podczas finału wszyscy udowodnili jednak, że znaleźli się na właściwym miejscu.

Kto wygrał 14. edycję "Top Model"?

Już wszystko jasne. Po tygodniach zmagań, walki, stresu wreszcie wyłoniono zwycięzcę. Najpierw pożegnano Evę, później odpadli Emilia (zajęła 3. miejsce) i Mateusz (2. miejsce). Pierwsze miejsce należy do Michała! Michał Kot to zwycięzca 14. edycji "Top Model".

Spodziewaliście się takiego zakończenia 14. edycji "Top Model"? Zwycięzca zgarnął 200 tys. zł, kontrakt z agencją modelingową i własną okładkę "Glamour".

