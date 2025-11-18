Zaskakujący finalista "Top Model". Studiuje pielęgniarstwo, a teraz chodzi po wybiegach!

Mateusz Król ma 20 lat i pochodzi z Sosnowca. Jest studentem pielęgniarstwa w Dąbrowie Górniczej. Wzrost Mateusza to 195 cm. Jego naturalność i autentyczna nieśmiałość, połączone z ekspresyjną osobowością, szybko uczyniły go ulubieńcem publiczności. Na castingu rozbawił jurorów, myląc ich imiona, co stało się hitem w sieci.

Mateusz Król wygra "Top Model"? Ogromne szanse na sukces!

Mateusz Król od początku programu zachwycał jurorów swoją autentycznością. Choć Marcin Tyszka początkowo miał wątpliwości co do jego potencjału w modelingu, Joanna Krupa stanęła w jego obronie. Mateusz znalazł się w gronie czterech finalistów 14. edycji "Top Model", którzy walczyli o główną nagrodę – 200 tysięcy złotych i kontrakt z agencją modelingową.

W półfinale programu, który odbył się w Dublinie, Mateusz Król przeżył trudne chwile. Został w ostatniej chwili wykluczony z udziału w prestiżowym pokazie Rashhiiid na Dublin Fashion Week. Projektantka podjęła decyzję o zastąpieniu go irlandzkim modelem, co wywołało duże rozczarowanie u Mateusza. Mimo tego incydentu Mateusz zakwalifikował się do finału.

Ogłoszenie decyzji jurorów nie obeszło się jednak bez komentarzy. W sieci zawrzało, widzowie ostro dyskutowali o składzie finalistów, pojawiały się też głosy sugerujące, że jury ma swoich "ulubieńców". Mateusz również znalazł się w centrum tych spekulacji, choć wielu internautów broniło go, podkreślając jego pracowitość i wyraźny rozwój.

Mimo burzy w mediach społecznościowych laureat ze Śląska konsekwentnie dąży do realizowania swoich modowych ambicji. Równolegle kontynuuje studia pielęgniarskie, które od początku były dla niego równie ważnym elementem życiowych planów. W jego rodzinnych stronach kibiców mu nie brakuje, mieszkańcy regionu śląskiego otwarcie trzymają za niego kciuki, wierząc, że kariera w modelingu dopiero się przed nim otwiera.

Sonda Kto powinien wygrać "Top Model 2025"? Emilia Weltrowska Mateusz Król Michał Kot Eva Pietruk