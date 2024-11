"Top Model". Finał 13. sezonu. Internauci przewidywali "flaki z olejem". Kto wygrał?

Do finału weszło czworo modeli: Hubert, Ada, Karolina i Klaudia. Cała czwórka, którą podczas wielkiego finału wspierały całe rzesze najbliższych im ludzi, czekała na głosy widzów. Wkrótce jedno z nich miało pożegnać się z szansą na wygraną.

Nasi widzowie chcą oglądać Klaudię! Dalej będzie walczyć Ada! To jest bardzo trudny moment, bo jedno z was będzie walczyło dalej, a drugie... po prostu doszło do finału. Widzowie chcą dalej oglądać... Huberta - zdradzili Michał Piróg i Joanna Krupa.