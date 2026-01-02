Zrób to w styczniu z grudnikiem, a zakwitnie ponownie. Co zrobić, aby grudnik kwitł dwa razy do roku?

Grudnik, znany też jako szlumbergera, to popularna roślina doniczkowa, która zazwyczaj kwitnie zimą.

Większość nie wie, że odpowiednia pielęgnacja po pierwszym kwitnieniu może spowodować, że zakwitnie ponownie wiosną.

Kluczem jest zapewnienie roślinie okresu spoczynku w chłodzie i ograniczenie podlewania.

Chcesz dowiedzieć się, jak krok po kroku przygotować grudnika do drugiego kwitnienia?

Koniecznie zrób to z grudnikiem, a zakwitnie drugi raz. Na wiosnę znów obsypie kolorowymi kwiatami

Grudnik, czyli inaczej szlumbergera lub kaktus bożonarodzeniowy to jeden z nielicznych kwiatów doniczkowych hodowanych w Polsce, który kwitnie w okresie zimowym. Jego popularność wynika z faktu, że najczęściej obsypuje kwiatami w okresie Bożego Narodzenia i zdobi nasze domy na święta. Grudnik jest rośliną długowieczną naturalnie pochodzącą z lasów tropikalnych między innymi Brazylii. W naturze traktowany jest jako epifit i najczęściej rośnie na drzewach i skałach. Mało osób wie, że w warunkach domowych grudnik może zakwitać nawet dwa razy do roku. Drugie kwitnienie szlumbergery wypada na początek wiosny. Aby jednak tak się stało grudnik potrzebuje odpowiednich warunków, w tym prawidłowo wykonanego okresu spoczynku. Zobacz, jak przygotować grudnika do kwitnienia wiosną.

Kaktus bożonarodzeniowy po każdym, skończonym kwitnieniu przechodzi w okres spoczynku. Ogrodnicy wskazują, że po zimowym kwitnieniu jest to okres lutego, a po wiosennym czas od sierpnia do października. W tym czasie roślina się regeneruje i zbiera zapasy na kolejna serię wytwarzania nowych pąków. Podczas regeneracji pielęgnacja rośliny powinna ograniczyć się do minimum. Zaleca się wtedy rzadsze podlewanie, a także całkowite wstrzymanie nawożenia. Wbrew pozorom odżywianie rośliny w okresie regeneracji nie sprawi, że lepiej i szybciej przygotuje się ona do okresu kwitnienia. Stosowane nawozy mogą sztucznie pobudzić kwiat do okresu wegetacji i zaburzyć jego naturalny cykl. Jeżeli chcesz, aby Twój grudnik zakwitł ponownie wiosną to stwórz roślinie odpowiednie warunku do odpoczynku.

Tak sprawisz, że grudnik zakwitnie na wiosnę. Zasady pielęgnacji

Grudnik najlepiej regeneruje się w nieco chłodniejszych warunkach. Najlepiej przenieść doniczkę do chłodnego pokoju, gdzie temperatura oscyluje wokół 15 stopni Celsjusza. Dzięki temu procesy wzrostu zostaną spowolnione, a roślina będzie mogła skupić się na regeneracji. Kaktus bożonarodzeniowy to roślina, która lubi ciemność i nie potrzebuje dużej ilości światła. W czasie spoczynku możesz przykrywać grudnik kartonem lub tekturowym pudelkiem nawet na 10 godzin dziennie. Ogranicz również podlewanie. Dolewaj wody tylko, gdy wierzchnia warstwa zacznie wysychać. Staraj się używać przegotowanej, miękkiej wody i uważaj, aby nie przelać korzeni. Gdy zauważysz, że grudnik budzi się do okresy wegetacji i zawiązuje pierwsze pąki możesz ponownie zacząć nawozić roślinę.