Masz tę roślinę w ogrodzie? Nie wyrywaj jej. To darmowa bomba witaminowa

Wielu działkowców uważa ją za chwast, podczas gdy jest to wartościowe "superfood" o dużym potencjale leczniczym.

Roślina ta, dostępna niemal przez cały rok, obfituje w żelazo oraz witaminy A, B i C.

Sprawdź, w jaki sposób bezpiecznie wprowadzić ten naturalny dar do swojego jadłospisu.

Właściciele działek często toczą z nią zacięte boje, traktując jak wroga numer jeden na trawnikach. Mowa o gwiazdnicy pospolitej, która powszechnie występuje w naszym otoczeniu. Zamiast jednak walczyć z jej ekspansją, lepiej docenić jej ukryte walory zdrowotne. Roślinę tę łatwo rozpoznać po drobnych, jasnozielonych listkach oraz charakterystycznych, białych kwiatach przypominających małe gwiazdki. Występuje niemal przez cały rok, zasiedlając wilgotne rabaty, przestrzeń pod krzewami czy grządki. Jej niesamowita żywotność i szybki wzrost sprawiają, że przylgnęła do niej łatka chwastu, choć w rzeczywistości jest cennym składnikiem diety.

Właściwości zdrowotne gwiazdnicy pospolitej

Nawet w lutym, gdy przyroda dopiero budzi się do życia, w ogrodach można dostrzec pierwsze oznaki tej rośliny. Traktowanie jej jako odpadu to marnotrawstwo, ponieważ gwiazdnica pospolita jest skarbnicą witaminy C, kluczowej dla naszej odporności i walki z wolnymi rodnikami. W jej składzie znajdziemy też witaminę A, która dba o nasz wzrok i stan skóry, oraz witaminy z grupy B, odpowiedzialne za energię i układ nerwowy. Roślina ta stanowi również doskonałe źródło żelaza, wspierającego transport tlenu we krwi. Obecne w niej saponiny działają wykrztuśnie i moczopędnie, co pomaga przy infekcjach, a w medycynie naturalnej okłady z tego ziela stosowano łagodząco na stany zapalne skóry.

Zastosowanie gwiazdnicy w kuchni

Najwięcej korzyści przynosi spożywanie tej rośliny na surowo. Świetnie sprawdza się jako dodatek do kanapek, składnik sałatek czy zdrowych koktajli, wnosząc delikatny, nieco słodkawy posmak. Choć gwiazdnicę można poddawać obróbce termicznej podobnie jak szpinak – dusząc czy smażąc – warto pamiętać, że wysoka temperatura niszczy część cennych składników. Decydując się na zbiory, należy zachować ostrożność. Rośliny pozyskujemy wyłącznie z czystych terenów, z dala od spalin i zanieczyszczeń. Kluczowa jest także pewność co do identyfikacji gatunku, gdyż dzikie zioła łatwo pomylić z innymi, niejadalnymi roślinami.