Robię to raz w tygodniu, a mój grudnik kwitnie jak szalony. Wypuszcza jeden pąk za drugim. Nowe kwiaty pojawiają się przez całą zimę. Pielęgnacja grudnika

Grudnik, król zimowego kwitnienia, potrzebuje specjalnej troski, by jego kwiaty zdobiły Twój dom.

Odkryj, jak prawidłowe nawadnianie i zraszanie w okresie jesienno-zimowym wpływa na zdrowie i kwitnienie grudnika.

Dowiedz się, jakie warunki świetlne i temperaturowe są kluczowe, by Twój grudnik zachwycał intensywną zielenią i obfitym kwitnieniem.

Wystarczy, że raz w tygodniu zrobisz to z grudnikiem. Kwiat będzie odżywiony i zielony

Grudnik nazywany też kaktusem bożonarodzeniowym to jeden z najpopularniejszych gatunków kwiatów, które kwitną zimą. Jego czerwone lub różowe kwiaty zdobią polskie domy w okolicy Bożego Narodzenia. Aby jednak tak się stało potrzebna jest właściwa pielęgnacja. Grudnik może zakwitać nawet dwa razy do roku - wiosną i właśnie zimą. Jest to jednak roślina, która potrzebuje kilku zabiegów pielęgnacyjnych. Jesienne wspomaganie grudnika powinno się ograniczyć do podlewania. Już w październiku należy zrezygnować z nawożenia grudnika, aby roślina mogła przygotować się do okresu kwitnienia. W tym czasie ograniczamy również podlewanie, ale uważamy przy tym, by całkowicie nie przeszyć rośliny. Grudnik lubi wilgoć i może być zraszany. Szczególnie istotne jest to właśnie w okresie jesienno-zimowym gdy grzejące kaloryfery znacząco wpływają na jakość powietrza. Wystarczy, że raz w tygodniu wstawisz grudnik do wanny i obficie spryskasz go wodą. Uważaj jednak, by nie doprowadzić do przegnicia korzeni.

Jak dbać o grudnik zimą?

Bardzo ważnym punktem pielęgnacji grudnika jest odpowiednie stanowisko. Ten gatunek nie lubi ostrego światła słonecznego. Najlepiej kwitnie na stanowiskach z rozproszonym światłem. Za duża ilość promieni słonecznych sprawi, że liście zaczną marnieć i czerwienić się. Zimą grudnik nie potrzebuje dużo światła. W okresie od września do grudnia potrzebuje aż 12 godzin ciemności. Dodatkowo grudnik to roślina, która nie wymaga ciepła. Lepiej rośnie w niższych temperaturach. Optymalna temperatura dla tej rośliny to około 21 stopni Celsjusza. W nocy może być niższa ale nie mniej niż 15 stopni Celsjusza. Wyższa temperatura może być przyczyną braku kwitnienia.

Ważne zasady pielęgnacji grudnika

Światło / stanowisko

Jasne, ale bez ostrego, bezpośredniego nasłonecznienia; stanowiska półcieniste lub miejsca osłonięte przed silnym słońcem.

Podłoże / ziemia

Przepuszczalne, lekko kwaśne, z dodatkiem piasku, perlitu lub drobnego żwirku. Mieszanki dla kaktusów z dodatkiem próchnicy sprawdzają się dobrze.

Wilgotność powietrza

W miarę umiarkowana lub lekko podwyższona - w suchym powietrzu centralnego ogrzewania lepiej zadbać o nawilżacz lub położenie rośliny na tacce z wodą.

Podlewanie

Umiarkowane, pozwalając, by wierzchnia warstwa gleby lekko przeschła przed kolejnym nawodnieniem; unikać przelania.

Nawożenie

W okresie wzrostu i kwitnienia stosować nawozy dla kaktusów lub kwiatów doniczkowych; ograniczać lub zaprzestać nawożenia w okresie spoczynku.