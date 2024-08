Zamiast do grilla rozsyp to wokół kaktusów! W kilka dni kaktusy w Twoim domu odżyją. "Nigdy nie były piękniejsze". Odżywka do kaktusa

Nawożenie grudnika w sierpniu i we wrześniu. Na Boże Narodzenie odwdzięczy się pięknymi kwiatami

Grudnik to gatunek z rodziny kaktusów, który najczęściej rośnie na przełomie listopada i grudnia. To piękna roślina, który zdobi polskie domy na Boże Narodzenie. To właśnie w tym czasie wiele osób zastanawia się, co zrobić, aby grudnik pięknie kwitł. Do tego potrzebne jest regularne nawożenie, które należy odpowiednio wcześniej zacząć. Koniec lata jest najlepszą porą na odżywienie grudnika. To w tym czasie grudnik rozpoczyna przygotowania do kwitnienia.

W sierpniu i we września można ograniczyć podlewanie grudnika. Można go także dodatkowo nawozić specjalnymi nawozami do pomidorów. Taki zabieg należy przeprowadzać nie częściej niż raz w tygodniu.

Domowa odżywka do grudnika. Stosuj ją raz na trzy tygodnie

W pielęgnacji grudnika świetnie sprawdzi się domowa odżywka ze skórek po bananach. Dostarczy one cenne składniki odżywcze potrzebne do prawidłowego wzrostu. To między innymi azot i potas. Wystarczy, że skórki po bananach zalejesz ciepłą wodą. Całość szczelnie zakryj i odstaw na jedną dobę w ciemne i chłodne miejsce. Po tym czasie przygotowany wywar rozcieńczaj z wodą w proporcjach 1:1 i podlewaj tym grudnika. Zabieg ten stosuj raz na trzy tygodnie przez cały etap kwitnienia. Po skończonym kwitnieniu zaprzestań nawożenia. Może je wznowić wczesną wiosną.

