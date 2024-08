Prosto z garnka wlewam to do palmy doniczkowej. Działa jak sterydowa odżywka. Liście palmy stają się lśniące i mięsiste

Wlej 1 kieliszek do wiadra i wymieszaj. Domowy płyn do prania kanapy. Doczyści nawet zaschnięte plamy. Pranie sofy

Wlewam 100 ml do letniej wody i myję parkiet lakierowany. Lśni jak nowy. Zero smug i zacieków. Mycie parkietu lakierowanego

Czy pielęgnacja palmy doniczkowej jest skomplikowana?

Palma doniczkowa to egzotyczny kwiat, które świetnie odnajdzie się w dobrze nasłonecznionych pomieszczeniach. Potrzebuje ona dużo słońca. Nie może to być jednak stanowisko, na którym promienie słoneczne będą bezpośrednio padać na liście palmy. Grozi to poparzeń i zniszczeniem rośliny. Jak na prawdziwy kwiat egzotyczny palma doniczkowa potrzebuje dużo wilgoci. Świetnie będzie rosłą w łazienkach z dostępem do światła słonecznego. Palma doniczkowa to gatunek, które należy regularnie zraszać i dbać, aby podłoże było cały czas wilgotne. Jeżeli zimą korzystasz z nawilżacza powietrza to postaw palmę w jego okolicy. Kupując nową palmę pamiętaj, by nie stawiać jej od razu w miejscu docelowym. Najpierw umieść ją w półcieniu, a potem przenoś powoli na coraz bardziej nasłonecznione stanowisko.

Zamiast do zlewu wlej do doniczki. Domowa odżywka, która pobudzi palmę

Palmy doniczkowe warto nawozić. Sprawdzi się do tego domowa odżywka prosto z kuchni. Woda po gotowaniu ziemniaków to prawdziwy skarbiec składników odżywczych potrzebnych do pielęgnacji roślin. Nie wylewaj jej. Poczekaj aż ostygnie i podlewaj nią palmę doniczkową raz lub dwa razy w tygodniu. Woda po gotowaniu ziemniaków zawiera skrobię, wapń, żelazo, fosfor oraz witaminy A,E, oraz K. To bogactwo potrzebnych składników, które odżywią palmę doniczkową. Pobudzą procesy wzrostu i sprawią, że liście staną się bardzi zielone i mięsiste.

Kwiaty, które kwitną w sierpniu