Marta Nawrocka odwiedziła uczestniczkę Powstania Warszawskiego. Poruszające zdjęcie trafiło do sieci.

Marta Nawrocka już za kilka dni zostanie pierwszą damą. Jej mąż Karol Nawrocki zostanie zaprzysiężony na prezydenta Polski w środę 6 sierpnia. Do uroczystości zostało dosłownie kilka dni. Potem życie całej rodziny Nawrockich się zmieni. Czekają na nich nowe wyzwania i nowa rzeczywistość. Teraz mają ostatnie dni, by przygotować się do tej wielkiej zmiany. Przyszła pierwsza dama postanowiła, że wykorzysta ten czas jak najlepiej.

Nawrocka odwiedziła Janinę Jankowską ps. "Jasia"

W piątek (1 sierpnia) Marta Nawrocka postanowiła odwiedzić jedną z uczestniczek Powstania Warszawskiego, panią Janinę Jankowską ps. „Jasia". W sieci umieściła wpis na temat spotkania, jak przyznała było ono dla niej ważne:

81 lat temu Warszawa stanęła do walki. To był czas ogromnej odwagi i poświęcenia. Dziś szczególnie wspominamy Bohaterów Powstania Warszawskiego - wielu z nich oddało za naszą Ojczyznę najcenniejszą ofiarę - swoje życie. Ważnym momentem w obchodach 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego było dla mnie spotkanie z Panią Janiną Jankowską ps. „Jasia” - niezwykle dzielną sanitariuszką tego heroicznego zrywu. Jej historie z tamtego okresu utwierdzają w przekonaniu, że walka o wolną Polskę była nie tylko obowiązkiem, ale i odruchem serca - napisała wzruszona przyszła pierwsza dama.

Kim jest Janina Jankowska ps. "Jasia"?

Na stronie 1944.pl możemy dowiedzieć się więcej o Janinie Jankowskiej. Jak czytamy w czasie Powstania Warszawskiego była ona sanitariuszką. Przed wojną rozpoczęła naukę w siedmioklasowej Prywatnej Szkole Powszechnej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek w Warszawie, ul. Krasińskiego 31. By mieć "mocne papiery" chroniące przez wywózką do Niemiec w czasie okupacji została zatrudniona w Fabryce Franaszka w Warszawie.

Należała do II Obwodu "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej. Wyszła z Warszawy z ludnością cywilną - wyprowadzona przez Niemców z Żoliborza 30 września 1944 roku drogą przez obóz tymczasowy na terenie kościoła Św. Wojciecha na Woli, a następnie przez obóz przejściowy dla ludności Warszawy utworzony przez Niemców w Pruszkowie. Od lipca 1945 roku była zameldowana w Kielcach, gdzie kontynuowała przerwaną przez wybuch Powstania naukę. Do Warszawy powróciła w 1950 roku.