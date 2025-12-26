Lech Wałęsa idzie z duchem czasu! Tak złożył świąteczne życzenia

Lech Wałęsa zaskoczył internautów, składając życzenia świąteczne za pomocą sztucznej inteligencji.

W nagraniu, stworzonym wspólnie z Danutą Wałęsą, były prezydent apeluje o jedność Polaków.

Jakie przesłanie kryje się za nietypowym, świątecznym montażem Wałęsów?

82-letni Lech Wałęsa znany jest ze swojej aktywności w internecie. Były prezydent regularnie publikuje zdjęcia ze spotkań służbowych i prywatnych, a także dzieli się z obserwatorami memami i filmikami, które sam określa mianem "internetowych odkryć". Trzeba przyznać, że świetnie odnalazł się w sieci i mediach społecznościowych, dzięki czemu jego sympatycy mogą być na bieżąco z tym, co dzieje się u byłego prezydenta. Teraz polski noblista odkrył kolejny aspekt internetu, z którego najchętniej korzystają młode osoby czyli sztuczną inteligencję. Właśnie za jej pomocą stworzył nietypowe życzenia świąteczne.

Wigilijne życzenia i apel o jedność

W wigilię Bożego Narodzenia Lech Wałęsa zamieścił krótkie życzenia, w których zaapelował do swoich obserwatorów o zjednoczenie przy wigilijnym stole.

- Wesołych, zdrowych i błogosławionych Świąt dla wszystkich! Bądźmy znów razem – napisał były polityk.

Do życzeń dołączono nietypowe nagranie. Jest to montaż świątecznych kadrów z udziałem Lecha i Danuty Wałęsów. Charakterystyczne jest to, że filmik został stworzony przy użyciu sztucznej inteligencji, co widać m.in. w ujęciu w świątecznej bombce. Na zdjęciach para uśmiecha się do siebie, pozując w świątecznych swetrach, w otoczeniu śniegu i przy kominku. Nagranie szybko zdobyło popularność, gromadząc niemal 600 komentarzy w ciągu niespełna godziny od publikacji. To zdecydowanie świetny wynik! Być może zachęci byłego prezydenta do dalszego eksperymentowania z AI.

