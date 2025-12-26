Lech Wałęsa idzie z duchem czasu! Tak złożył świąteczne życzenia

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-12-26 15:08

Były prezydent RP, Lech Wałęsa, w nietypowy sposób złożył życzenia świąteczne swoim obserwatorom w mediach społecznościowych. Wykorzystał do tego celu montaż wygenerowany przez sztuczną inteligencję, w którym występuje u boku swojej żony, Danuty Wałęsy. W swoim przesłaniu zaapelował do Polaków o jedność.

Lech Wałęsa, Jarosław Kaczyński

i

Autor: Marcin Gadomski/Super Express Lech Wałęsa, Jarosław Kaczyński
  • Lech Wałęsa zaskoczył internautów, składając życzenia świąteczne za pomocą sztucznej inteligencji.
  • W nagraniu, stworzonym wspólnie z Danutą Wałęsą, były prezydent apeluje o jedność Polaków.
  • Jakie przesłanie kryje się za nietypowym, świątecznym montażem Wałęsów?

82-letni Lech Wałęsa znany jest ze swojej aktywności w internecie. Były prezydent regularnie publikuje zdjęcia ze spotkań służbowych i prywatnych, a także dzieli się z obserwatorami memami i filmikami, które sam określa mianem "internetowych odkryć". Trzeba przyznać, że świetnie odnalazł się w sieci i mediach społecznościowych, dzięki czemu jego sympatycy mogą być na bieżąco z tym, co dzieje się u byłego prezydenta. Teraz polski noblista odkrył kolejny aspekt internetu, z którego najchętniej korzystają młode osoby czyli sztuczną inteligencję. Właśnie za jej pomocą stworzył nietypowe życzenia świąteczne.

Wigilijne życzenia i apel o jedność

W wigilię Bożego Narodzenia Lech Wałęsa zamieścił krótkie życzenia, w których zaapelował do swoich obserwatorów o zjednoczenie przy wigilijnym stole.

- Wesołych, zdrowych i błogosławionych Świąt dla wszystkich! Bądźmy znów razem – napisał były polityk.

Kasia Tusk pokazała, jak jej wyszły pierożki do barszczu. "Ważne, że się starałaś"

Do życzeń dołączono nietypowe nagranie. Jest to montaż świątecznych kadrów z udziałem Lecha i Danuty Wałęsów. Charakterystyczne jest to, że filmik został stworzony przy użyciu sztucznej inteligencji, co widać m.in. w ujęciu w świątecznej bombce. Na zdjęciach para uśmiecha się do siebie, pozując w świątecznych swetrach, w otoczeniu śniegu i przy kominku. Nagranie szybko zdobyło popularność, gromadząc niemal 600 komentarzy w ciągu niespełna godziny od publikacji. To zdecydowanie świetny wynik! Być może zachęci byłego prezydenta do dalszego eksperymentowania z AI.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Lech Wałęsa:

Dom Lecha Wałęsy
19 zdjęć
Sonda
Czy Lech Wałęsa był dobrym prezydentem Polski?
NIEDYSKRETNIE o Politykach Paweł Piskorski
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LECH WAŁĘSA