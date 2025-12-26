Kasia Tusk pokazała, jak jej wyszły pierożki do barszczu. "Ważne, że się starałaś"

Boże Narodzenie dla wielu osób nie może się obyć bez tradycyjnych potraw. nie inaczej jest u rodziny Kasi Tusk, która postanowiła dołożyć swoją cegiełkę do świątecznej uczty, robiąc pierożki do barszczu. Efekt pokazała w sieci, a na komentarze internautów nie trzeba było długo czekać.

Okres świąteczny to czas, gdy w wielu polskich domach powstają tradycyjne specjały: od zup, po sałatkę jarzynową aż po słodkie wypieki. Jednym z dań cieszących się największa popularnością są pierogi oraz uszka, często spożywane w towarzystwie barszczu. Ich przygotowanie może się jednak okazać nie lada wyzwaniem, jeśli mają się pojawić w wersji bezglutenowej... Na własnej skórze przekonała się o tym Kasia Tusk, która postanowiła przygotować specjalne pierożki właśnie do barszczu, jednak bez użycia glutenu. Na filmiku pokazała efekt swojej pracy: choć pierożki były bardzo kształtne, przy lekkim dotyku zaczęły się kruszyć.

Myślicie, że moja kochana teściowa będzie zadowolona, z tego co przyniesiemy na Wigilię? - zapytała w poście.

Na odpowiedzi internautów nie trzeba było długo czekać. "Zawsze mogło być gorzej, ważne, że się starałaś"; "Liczy się smak"; "Wyszły piękne kruche ciasteczka z farszem"; "Nie jest tak źle"; "Ciasteczka z wróżbą!"; "Wyobrażam sobie minę moje mamy i teściowej"; "W barszczu namokną"; "Lepsze jest wrogiem dobrego..."; "Poproszę o więcej takich postów! Podnoszą na duchu w bezglutenowym świecie"; "Spoko, ja bym była zadowolona, że się starałaś"; "Liczą się intencje" - czytamy w komentarzach.

Jak widać, Kasia Tusk mogła liczyć na wsparcie swoich fanów, którzy podkreślili, że liczą się przede wszystkim chęci i smak, a wygląd czy konsystencja są na dalszym planie. Warto jednak pamiętać, aby przed podaniem potrawy przyrządzanej według nowego przepisu na wigilijny stół wypróbować przepis i zrobić na próbę mniejszą porcję. Dzięki temu będzie jeszcze czas na ewentualne modyfikacje i uniknięcie przykrych niespodzianek, jak na przykład zbyt kruche pierożki.

