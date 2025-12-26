Kasia Tusk pokazała, jak jej wyszły pierożki do barszczu. "Ważne, że się starałaś"

Kasia Tusk podjęła wyzwanie przygotowania bezglutenowych pierogów na Wigilię, co okazało się trudniejsze, niż myślała.

Jej próba zakończyła się kruchymi pierożkami, które wywołały falę komentarzy i wsparcia od internautów.

Sprawdź, jak Kasia Tusk poradziła sobie z kulinarnym wyzwaniem.

Okres świąteczny to czas, gdy w wielu polskich domach powstają tradycyjne specjały: od zup, po sałatkę jarzynową aż po słodkie wypieki. Jednym z dań cieszących się największa popularnością są pierogi oraz uszka, często spożywane w towarzystwie barszczu. Ich przygotowanie może się jednak okazać nie lada wyzwaniem, jeśli mają się pojawić w wersji bezglutenowej... Na własnej skórze przekonała się o tym Kasia Tusk, która postanowiła przygotować specjalne pierożki właśnie do barszczu, jednak bez użycia glutenu. Na filmiku pokazała efekt swojej pracy: choć pierożki były bardzo kształtne, przy lekkim dotyku zaczęły się kruszyć.

- Myślicie, że moja kochana teściowa będzie zadowolona, z tego co przyniesiemy na Wigilię? - zapytała w poście.

Na odpowiedzi internautów nie trzeba było długo czekać. "Zawsze mogło być gorzej, ważne, że się starałaś"; "Liczy się smak"; "Wyszły piękne kruche ciasteczka z farszem"; "Nie jest tak źle"; "Ciasteczka z wróżbą!"; "Wyobrażam sobie minę moje mamy i teściowej"; "W barszczu namokną"; "Lepsze jest wrogiem dobrego..."; "Poproszę o więcej takich postów! Podnoszą na duchu w bezglutenowym świecie"; "Spoko, ja bym była zadowolona, że się starałaś"; "Liczą się intencje" - czytamy w komentarzach.

Jak widać, Kasia Tusk mogła liczyć na wsparcie swoich fanów, którzy podkreślili, że liczą się przede wszystkim chęci i smak, a wygląd czy konsystencja są na dalszym planie. Warto jednak pamiętać, aby przed podaniem potrawy przyrządzanej według nowego przepisu na wigilijny stół wypróbować przepis i zrobić na próbę mniejszą porcję. Dzięki temu będzie jeszcze czas na ewentualne modyfikacje i uniknięcie przykrych niespodzianek, jak na przykład zbyt kruche pierożki.

