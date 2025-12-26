Stylista spojrzał na Martę Nawrocką i się zachwycił! Tak pokazała się na kolędowaniu

Para prezydencka uczestniczyła w świątecznym koncercie kolęd Telewizji Republika w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Na scenie wystąpili m.in. Zenon Martyniuk i Marcin Miller, a także artyści związani z Lubelszczyzną.

Stylizacja pierwszej damy zachwyciła eksperta modowego, który określił ją jako "w punkt".

Koncert rozpoczął się występem dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego „Leszczyniacy”. Następnie na scenie pojawiły się Alicja Habza i Lydie Charlotte Kotlinski, artystki związane z Lubelszczyzną, które zaśpiewały kolędy przy akompaniamencie muzyków Filharmonii Lubelskiej. Kolejnym punktem programu był występ Chóru Katedry Lwowskiej.

Zwieńczeniem koncertu były występy znanych artystów: Zenona Martyniuka, Marcina Millera oraz Roberta Klatta. Artyści wspólnie wykonali m.in. pastorałkę skomponowaną specjalnie na tę okazję. W repertuarze koncertu znalazły się takie kolędy jak „Wśród nocnej ciszy”, „Lulajże, Jezuniu”, „Bóg się rodzi”, „Nad stajenką gwiazda płonie”, „Leć kolędo”, „Pójdźmy wszyscy” oraz „Gdy się Chrystus rodzi”.

Parze prezydenckiej towarzyszyli minister Rafał Leśkiewicz oraz marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Partnerem wydarzenia było Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, które gościło koncert w kaplicy pałacowej pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie. Kancelaria Prezydenta RP opublikowała zdjęcia z tego wydarzenia.

Stylizacja Marty Nawrockiej

Stylizacja Marty Nawrockiej wzbudziła zainteresowanie mediów. Robert Czerwik, specjalistka w dziedzinie mody i projektant, skomentowała ją na prośbę Gazety. Ocenił kreację jako "w punkt".

- To jest stylizacja, przy której mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć... wszystko jest w punkt. I dziś właśnie mogę tak tę stylizację ocenić. Dwurzędowa marynarka wykonana z weluru to absolutny strzał w dziesiątkę, ta tkanina od zawsze kojarzy mi się ze świętami, z ciepłem, uroczystością. Dla mnie to wręcz synonim świątecznej elegancji - skomentował.

Ekspert zwrócił uwagę na kokardę, która stanowiła elegancki akcent. Docenił również krój spodni.

- Muszę też wyraźnie podkreślić, jak świetnie leżą spodnie. Są doskonale dopasowane, mają bardzo dobry krój, a szersza nogawka na dole wygląda nowocześnie i elegancko zarazem. Ich długość jest perfekcyjna, uwielbiam to, że spod spodu subtelnie wystaje klasyczna szpilka z czubkiem - ocenił ekspert. - To detal, który robi ogromną różnicę i pięknie domyka całość. To jest stylizacja totalnie w punkt. Spójna, przemyślana, elegancka i z charakterem. Naprawdę tym razem wszystko mi się w niej podoba i jestem nią szczerze zachwycony - podsumował projektant.

