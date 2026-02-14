Potężna awaria na Pomorzu. Tysiące osób bez prądu!

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-02-14 7:35

W sobotni poranek Energa przekazała złe wieści. Niemal trzy i pół tysiąca odbiorców na Pomorzu nie ma prądu! Doszło tam do awarii sieci energetycznych. Problemy dotyczą mieszkańców powiatów 11 powiatów, m.in. chojnickiego, gdańskiego, puckiego, wejherowskiego i Gdańska.

żarówka

i

Autor: Pixabay.com

Potężna awaria na Pomorzu. Mieszkańcy bez prądu

Nieciekawie rozpoczęły się Walentynki na północy Polski. W sobotę o poranku (14 lutego) Energa poinformowała o potężnej awarii na Pomorzu. Trwają tam przerwy w dostawach energii elektrycznej. Bez prądu jest około 3400 odbiorców i 126 stacji transformatorowych. Problemy mogą potrwać do godz. 9:45.

Jak podaje RMF24, powodem utrudnień jest awaria sieci energetycznych spowodowana intensywnymi opadami mokrego śniegu.

Polecany artykuł:

Bałtyk zachwyca zimową porą! Mroźny krajobraz przyciąga spacerowiczów i miłośni…

Pomorze. Gdzie nie ma prądu?

Energa w komunikacie o awarii masowej poinformowała, że przerwy w dostawie prądu dotyczą mieszkańców 11 powiatów:

  • bytowskiego
  • chojnickiego
  • Gdańska
  • gdańskiego
  • kartuskiego
  • kościerskiego
  • lęborskiego
  • puckiego
  • starogardzkiego
  • tczewskiego
  • wejherowskiego

Polecany artykuł:

O włos od tragedii! 85-latka leżała w zaspie śnieżnej. Ze śladów wynikało, że w…

Planowane wyłączenia prądu na Pomorzu

W sobotę na Pomorzu są też przewidziane wyłączenia planowe. Mają one wystąpić:

  • w gminie Starogard Gdański (Kokoszkowy, ulice: Perłowa, Kokoszkowy-228/4, Rubinowa 9, Szafirowa 1, 2, od 4 do 6, od 9 do 12) od godz. 9:00 do 12:00)
  • w gminie Zblewo (Bytonia, ulice: Dworcowa 26A, Pod Kasztanami 5, 7, 10, 16, 18, 80/19) od godz. 10:30 do 13:30

Polecany artykuł:

Śnieżny armagedon na Pomorzu. W weekend będzie jeszcze gorzej! Nowy komunikat I…
Znęcali się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem
Sonda
Czy nie możesz się doczekać końca zimy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POMORZE
AWARIA
BRAK PRĄDU
ENERGA