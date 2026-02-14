Potężna awaria na Pomorzu. Tysiące osób bez prądu!

Potężna awaria na Pomorzu. Mieszkańcy bez prądu

Nieciekawie rozpoczęły się Walentynki na północy Polski. W sobotę o poranku (14 lutego) Energa poinformowała o potężnej awarii na Pomorzu. Trwają tam przerwy w dostawach energii elektrycznej. Bez prądu jest około 3400 odbiorców i 126 stacji transformatorowych. Problemy mogą potrwać do godz. 9:45.

Jak podaje RMF24, powodem utrudnień jest awaria sieci energetycznych spowodowana intensywnymi opadami mokrego śniegu.

Pomorze. Gdzie nie ma prądu?

Energa w komunikacie o awarii masowej poinformowała, że przerwy w dostawie prądu dotyczą mieszkańców 11 powiatów:

bytowskiego

chojnickiego

Gdańska

gdańskiego

kartuskiego

kościerskiego

lęborskiego

puckiego

starogardzkiego

tczewskiego

wejherowskiego

Planowane wyłączenia prądu na Pomorzu

W sobotę na Pomorzu są też przewidziane wyłączenia planowe. Mają one wystąpić:

w gminie Starogard Gdański (Kokoszkowy, ulice: Perłowa, Kokoszkowy-228/4, Rubinowa 9, Szafirowa 1, 2, od 4 do 6, od 9 do 12) od godz. 9:00 do 12:00)

(Kokoszkowy, ulice: Perłowa, Kokoszkowy-228/4, Rubinowa 9, Szafirowa 1, 2, od 4 do 6, od 9 do 12) od godz. 9:00 do 12:00) w gminie Zblewo (Bytonia, ulice: Dworcowa 26A, Pod Kasztanami 5, 7, 10, 16, 18, 80/19) od godz. 10:30 do 13:30

