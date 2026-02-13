Śnieżny armagedon na Pomorzu. W weekend będzie jeszcze gorzej! Nowy komunikat IMGW [ZDJĘCIA]

Trójmiasto zaśnieżone, a prognozy na weekend niepokoją

Mieszkańcy Pomorza tęsknią za wiosną. Jednak trochę jeszcze na nią poczekają. Według przygotowanej przez IMGW prognozy eksperymentalnej, temperatury rzędu 8-10 stopni na plusie pojawią się na naszych termometrach dopiero w drugiej połowie marca.

- Przejście z zimy do wiosny będzie powolne i rozciągnięte w czasie. Czeka nas sporo wahań, nocne przymrozki, chłodne poranki i dni, które bardziej przypomną przedłużenie zimy niż początek wiosny. Najprawdopodobniej cieplejsze epizody pojawią się dopiero w drugiej połowie marca i to one podniosą średnią temperaturę - mówi Agnieszka Prasek z IMGW.

Niestety, w najbliższy weekend (14-15 lutego), w Trójmieście czekają na nas ponownie dwucyfrowe mrozy. Mieszkańców męczy także padający od dwóch dni śnieg.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że przy temperaturze powietrza i gruntu oscylującej wokół 0 st. C opady powodują groźną gołoledź. W praktyce oznacza to cienką, często niewidoczną warstwę lodu na jezdniach i chodnikach.

- Lokalnie opady są marznące i powodują tworzenie się gołoledzi. Drogi i chodniki miejscami mogą być bardzo śliskie. W kolejnych godzinach opady deszczu, przechodzić będą stopniowo od północnego zachodu w opady śniegu, a temperatura powietrza i gruntu zacznie się powoli obniżać – informuje IMGW w komunikacie w mediach społecznościowych.

Pomorze w objęciach siarczystego mrozu. Temperatura spadnie do -21°C

W sobotę (14 lutego) w województwie pomorskim prognozowane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, a w ciągu dnia możliwe rozpogodzenia. Miejscami wystąpią przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -13 st. C na wschodzie regionu do -5 st. C na zachodzie. W ciągu dnia słupki rtęci pokażą od -7 do -1 st. C.

Jeszcze mroźniej zapowiada się niedziela (15 lutego). W nocy temperatura może spaść nawet do -21 st. C na wschodzie województwa i do -14 st. C w jego zachodniej części. W dzień maksymalnie od -8 do -5 st. C. W połączeniu z wiatrem odczuwalna temperatura może być jeszcze niższa. Służby apelują o ostrożność na drogach i odpowiednie zabezpieczenie się przed mrozem. Zima na Pomorzu wyraźnie nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

