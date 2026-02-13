Pierwsze wyjście Kaczyńskiego z domu po chorobie. Jeden szczegół wrzuca się w oczy! I jeszcze taki gość na Nowogrodzkiej

2026-02-13

Tydzień temu Jarosław Kaczyński opuścił szpital, w którym przebywał po tym, jak dopadał go choroba. Oficjalnie mówiono o infekcji, ale pojawiły się doniesienia, że w grę wchodziło nawet zapalenie płuc. Najwyraźniej jednak z prezesem PiS już wszystko dobrze, bo polityk udał się do biura przy ulicy Nowogrodzkiej.

Lekarze zalecili, by prezes Prawa i Sprawiedliwości kilka dni po wyjściu ze szpitala pozostał w domu. Wszystko po to, by być pewnym, że się wykurował i może spokojnie wrócić do codziennych obowiązków. Wiązało się to też z tym, że prezes nie mógł nawet wziąć udziału w miesięcznicy smoleńskiej, co zdarzyło się dosłownie trzeci raz przez te wszystkie lata. W uroczystościach upamiętnienia wzięli jednak udział inni politycy PiS, więc o to prezes nie musiał się martwić. 

Prawdą jest, że przekazał w rozmowie z "Super Expresem" jeden z polityków PiS, Jarosław Kaczyński od razu po opuszczeniu placówki medycznej wziął się do pracy i nie dał sobie za dużo wolnego. Siedząc w domu nie próżnował, a łagodził partyjne zawirowania: - Rozmawiamy z prezesem telefonicznie. Tematem są m.in. spory wewnątrz partii, bo walki frakcyjne nie ustały. Prezes dopiero co wrócił i już musi gasić pożar - komentował nasz rozmówca. Oprócz tego pilnie śledził, co działo się w polityce i na bieżąco komentował to wszystko za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

Prezes pozostał więc w domu u brata ciotecznego, u którego pomieszkuje już od kilku tygodni, ponieważ w części bliźniaka na Żoliborzu trwa remont. Przez kilka dni prezes PiS musiał mieszkać nawet sam, bo krewny wyjechał. Ale gdy tylko kuzyn wrócił, Jarosław Kaczyński od razu postanowił zabrać się za swoje obowiązki i pierwsze kroki od razu skierował do... pracy, czyli do biura partii przy Nowogrodzkiej. Oczywiście został tam zawieziony, czekał na niego samochód i kierowca.

Mieliśmy okazję zobaczyć, jak prezes wychodzi z domu. To, co zwróciło naszą uwagę to wygląd prezesa. Chodzi mianowicie o to, że wyszedł do auta bardzo elegancko ubrany, miał na szyi szary szal, na głowie kaszkiet, a do tego miał też... okulary! Do tej pory zwykle można go było zobaczyć w nich w Sejmie, gdy przeglądał dokumenty, czy książki. Po przyjeździe do biura naszą uwagę zwrócił też ktoś jeszcze, a mianowicie przed budynkiem, w którym mieści się biuro PiS, pojawił się szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sławomir Cenckiewicz. 

