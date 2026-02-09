Kaczyński pogrążony w smutku. Pożegnał wybitnego artystę. "Odszedł przedwcześnie"

Kaczyński wrócił do działania

Prezes Prawa i Sprawiedliwość ostatnio miał trudny czas, zachorował i musiał nawet spędzić kilka dni w szpitalu pod opieką lekarzy. Na szczęście już opuścił placówkę i może dochodzić do pełni sił w domu: - Z uwagi na zalecenia lekarskie przez najbliższe dni w tym tygodniu prezes pozostanie w domu – powiedział nam rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Prezes się jednak nie oszczędza i już zabrał się do pracy. Wrócił już do obowiązków i stale konsultuje się ze współpracownikami. – Rozmawiamy z prezesem telefonicznie. Tematem są m.in. spory wewnątrz partii, bo walki frakcyjne nie ustały. Prezes dopiero co wrócił i już musi gasić pożar – dowiedział się "Super Express" od jednego z posłów PiS.

Jarosław Kaczyński poruszony śmiercią znanego malarza

Niestety, do prezesa Kaczyńskiego spłynęły smutne wieści o śmierci znanego malarza. Odszedł Zbigniew Maciej Dowgiałło. Jarosław Kaczyński zdecydował się go pożegnać we wpisie na portalu X:

Nie żyje Zbigniew Maciej Dowgiałło. Odszedł przedwcześnie, miał 65 lat. Polska kultura straciła wybitnego malarza, artystę i człowieka zaangażowanego w społeczny zryw antykomunistyczny. Niezwykle wartościowy i inspirujący dla kolejnych pokoleń. Szczere kondolencje i wyrazy współczucia dla Rodziny oraz najbliższych - napisał prezes Jarosław Kaczyński.

Kim był Zbigniew Maciej Dowgiałło?

O śmierci artysty powiadomiło Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Zbigniew Maciej Dowgiałło urodził się w 1961 roku. Był członkiem Grup Oporu „Solidarni”, malarzem, twórcą kierunku Nowej Ekspresji. Był też reżyserem filmów z zastosowaniem animacji 3D, producentem filmowym oraz producentem programów multimedialnych i gier, scenarzystą filmowy, scenografem. Wykładał animację komputerowa w USA, zajmował się projektowaniem architektury futurystycznej. Był ekspertem technologii komputerowych HD i 3D, grafikiem.

