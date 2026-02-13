Tak Karina Bosak wygląda 2 tygodnie po porodzie. Zabrała maluszka do pracy!

Karina Bosak urodziła czwarte dziecko, syna Stefana, w nocy z 29 na 30 stycznia 2026 roku.

Posłanka, krótko po porodzie, wróciła do pracy w Sejmie i zabrała ze sobą Stefana.

Małżeństwo Bosaków ma czworo dzieci: Artura (2020), Daniela (2022), Emilię (2023) i Stefana (2026).

W nocy z 29 na 30 stycznia 2026 roku Karina Bosak urodziła czwarte dziecko: Stefana. Jak w mediach społecznościowych napisał dumny tata, Krzysztof Bosak, mama i maluszek czuli się dobrze i szybko wrócili do domu. Jak widać, świeżo upieczona mama już wróciła do pełni sił. Postanowiła nawet wrócić do pracy w Sejmie! zabrała ze sobą chłopczyka, która tuliła w ramionach. Kiedy tylko mógł, towarzysz jej mąż.

Karina Bosak rozkwita

Patrząc na Karinę Bosak aż trudno uwierzyć, że zaledwie dwa tygodnie temu urodziła dziecko! Wygląda wprost kwitnąco. Do pracy założyła elegancką, czerwoną sukienkę, w której wyglądała niezwykle smukło. Do tego błyszczące, rozpuszczone włosy i nieskazitelna cera dodawały blasku żonie polityka Konfederacji. Widać, że para nie posiada się ze szczęścia po narodzinach małego Stefana.

Warto przypomnieć, że to nie pierwszy raz, kiedy Bosakowie zabierają maleństwo do Sejmu. Już wcześniej mogliśmy zobaczyć, że Karina bosak uczestniczyła w obradach Sejmu z córeczką Emilią, która przyszła na świat w 2023 roku. To świetne rozwiązanie nie tylko dla rodziców, którzy mogą mieć oko na brzdąca przez cały czas, ale też dla samego dziecka, które wytwarza silną więź ze swoimi opiekunami.

Dzieci Krzysztofa i Kariny Bosaków

Małżeństwo Bosaków może się pochwalić liczną gromadką. Ich pierwsze dziecko, synek Artur, przyszedł na świat w 2020 roku. Następny w 2022 roku urodził się Daniel, a w 2023 roku jedyna córka pary, Emilia. Najmłodszy Stefan urodził się w nocy z 29 na 30 stycznia 2026 roku. Narodziny każdego z ich dumny tata ogłaszał w mediach społecznościowych, gdzie nie krył radości z zastania ojcem.

W naszej galerii zobaczysz Karinę Bosak dwa tygodnie po porodzie:

20

QUIZ. Jak dobrze znasz Krzysztofa Bosaka? Komplet punktów zdobędą wyborcy Konfederacji Pytanie 1 z 15 Na początek coś prostego. Reprezentantem, którego komitetu wyborczego w wyborach 2023 jest Krzysztof Bosak? Konfederacji Bezpartyjnych Samorządowców Prawa i Sprawiedliwości Następne pytanie