Miłość, rodzina i parlament. Oto najsłynniejsze polityczne pary!

2026-02-14

Karina (38 l.) i Krzysztof (44 l.) Bosakowie, Kinga Gajewska (36 l.) i Arkadiusz Myrcha (42 l.) oraz Krzysztof Śmiszek i Robert Biedroń (50 l.) – to jedne ze słynnych par, które połączyła nie tylko miłość, ale też polityka. Z okazji Walentynek przyjrzeliśmy się związkom, w których oboje małżonkowie lub partnerzy są politykami!

  • Z okazji Walentynek „Super Express” prezentuje najsłynniejsze polityczne pary w polskim parlamencie i europarlamencie – od Konfederacji, przez Koalicję Obywatelską, po Lewicę.
  • Karina i Krzysztof Bosakowie wychowują czwórkę dzieci, łącząc życie polityczne z rodziną.
  • Kinga Gajewska i Arkadiusz Myrcha oraz Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek pokazują, jak miłość rodzi się na sejmowych korytarzach lub podczas służbowych wyjazdów.
  • W tekście pojawiają się też małżeństwa Bogdana i Barbary Zdrojewskich oraz Jacka i Anny Boguckich – wszystkie dowodzą, że polityka i rodzinne życie potrafią współistnieć, choć nie bez wyzwań.

Znane małżeństwo posłów Konfederacji

Najbardziej znanym małżeństwem w parlamencie są Karina (38 l.) i Krzysztof (44 l.) Bosakowie – politycy Konfederacji. Pani Karina, prawniczka ze Szczecina, wyszła za mąż za posła Bosaka w 2020 r. A jak doszło do ich zaręczyn? - Oświadczyłem się Karinie w ostatni dzień wspólnych windsurfingowych wakacji na Gran Canarii. Cały wyjazd zorganizowałem sam w 3 dni (…). Pierścionek kupowałem na dzień przed wylotem – opowiadał w jednym z wywiadów Krzysztof Bosak. Małżonkowie w krótkim czasie doczekali się czworga potomków: 6‑letniego Artura, 4‑letniego Daniela, ponad 2‑letniej Emilii i noworodka Stefana Jerzego, który urodził się w styczniu tego roku.

Europosłowie Biedroń i Śmiszek już świętowai Walentynki. Dla nich to ważna data!

– W opiece nad dziećmi wspiera nas zarówno rodzina, jak i przyjaciele. Mąż jest mocniej obciążony pracą zawodową, dlatego więcej domowych obowiązków spoczywa na mnie. Gdy jednak ja mam intensywniejszy okres, zawsze mogę liczyć na pomoc Krzysztofa – powiedziała „Super Expressowi” Karina Bosak. – Staramy się też, by polityka jak najrzadziej gościła w naszym domu – dodała posłanka Konfederacji.

Posłanka KO i wiceminister sprawiedliwości

Łączenie opieki nad dziećmi i obowiązków politycznych znają również Kinga Gajewska i Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej – są posłami od trzech kadencji Sejmu, a Myrcha jest też wiceministrem sprawiedliwości. A poznali się … na sejmowym korytarzu. Doczekali się trójki dzieci. Najstarszy syn Juliusz w tym roku będzie obchodził 6. urodziny, młodsza Lilianna ma 5 lat, a najmłodszy Amadeusz – 4 lata. Kinga Gajewska, pieszczotliwie nazywana przez męża Kinią, przyznała kiedyś w wywiadach, że mąż jest troskliwym ojcem, bo przez kilka lat codziennie wstawał w nocy do dzieci.

Karina Bosak wyjawiła, jakim mężem jest Krzysztof Bosak. Przyznała, co jest fundamentem ich związku

Kolejnym małżeństwem, które toczy polityczne dysputy przy porannej kawie, jest związek polityków KO – byłego posła, a obecnie europosła Bogdana Zdrojewskiego (69 l.) oraz senator Barbary Zdrojewskiej. – W domu rozmawiamy wyłącznie o polityce – przyznał kiedyś z przymrużeniem oka Bogdan Zdrojewski w rozmowie z dziennikarzem TVN.

W największej opozycyjnej partii też znaleźliśmy poselskie małżeństwo. Jacek Bogucki (67 l.) jest posłem, a Anna Bogucka (62 l.) senatorem. Oboje walczą o głosy na Podlasiu. Anna Bogucka przez 17 lat była burmistrzynią Czyżewa. Wcześniej to jej mąż piastował tę funkcję. Wspólnie doczekali się czwórki dzieci: śp. Adriana, Sebastiana oraz Eweliny i Natalii.

24 lata związku polityków Lewicy

Najbardziej znaną polityczną parę na lewicy tworzą europosłowie Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek. Ich związek trwa już 24 lata, a swój początek miał w Walentynki 2002 roku! Panowie poznali się podczas Kampanii Przeciw Homofobii, którą Biedroń założył. Śmiszek, wówczas student, przeczytał o nim w „Życiu Warszawy”. – Zobaczyłem jego zdjęcie i pomyślałem, że może moja wiedza, a kończyłem wtedy prawo, przyda się w takiej organizacji. A poza tym bardzo mi się spodobał – powiedział Śmiszek w rozmowie z „Elle”. Przełom nastąpił podczas służbowego wyjazdu na konferencję do Berlina, w Walentynki. Krzysztof Śmiszek użył podstępu, aby zbliżyć się do partnera – powiedział, że nie ma gdzie przenocować i tak trafił do mieszkania Biedronia. – Zawsze ktoś musi wykonać pierwszy krok – stwierdził Śmiszek w rozmowie z queer.pl.

