Karina Bosak wyjawiła, jakim mężem jest Krzysztof Bosak. Przyznała, co jest fundamentem ich związku

Krzysztof Bosak od młodych lat związał się z polityką. Wystarczy wspomnieć, że był jednym z najmłodszych posłów wybranych do Sejmu w 2005 roku. Teraz jest doświadczonym politykiem, wicemarszałkiem Sejmu, a prywatnie szczęśliwym ojcem i mężem. Krzysztof Bosak poślubił Kariną Walinowicz w lutym 2020 roku. Ceremonia ślubna pary była wyjątkowa, bo w rycie trydenckim. Po uroczystości odbyło się huczne wesele, a polityk szalał na parkiecie z ukochaną niczym profesjonalny tancerz, wszak miał doświadczenie, bo jako młody poseł wystąpił w "Tańcu z gwiazdami".

Bosakowie szybko zostali rodzicami. Ich pierwszy synek Artur Maksymilian przyszedł na świat w listopadzie 2020. Druga pociecha, syn Daniel Ksawery urodził się w czerwcu 2022 roku, a córeczka Emilia Maria w listopadzie 2023 roku. Teraz rodzina czeka na kolejne, czwarte dziecko. Niedawno osobistym wyznaniem dotyczącym posiadania dzieci polityk podzielił się w sieci:

Nigdy w moim życiu nie mogłem narzekać na nudę i brak atrakcji, a jednak żadne z wcześniejszych przeżyć czy osiągnięć nie jest porównywalne pod względem intensywności, różnorodności i satysfakcji do bycia ojcem. Myślę że warto takie rzeczy napisać, wobec wymierzonego w podstawy naszej cywilizacji jadu, z jakim obecnie niektóre media opisują rodzinę, ojcostwo i macierzyństwo. Posiadanie dzieci jest super. Doskonalenie siebie, aby być dobrym rodzicem to piękna misja. Wychowanie dziecka, aby wyrosło na dobrego Polaka i katolika, to wspaniałe wyzwanie. Żaden światowy zgiełk nie powinien nam zabierać jasności i ostrości widzenia tych zadań i energii do ich podejmowania - przyznał.

Ostatnio wywiadu dla "Przenakału" m.in. na temat życia rodzinnego, roli mamy i tego, jakim mężem i ojcem jest Bosak, udzieliła jego żona. Posłanka Konfederacji, Karina Bosak przyznała, że jej mąż jest w roli męża najlepszy: - Dla mnie jest wspaniałym. (...) Uczymy się siebie cały czas. Mamy taką dobrą wolę dla siebie wzajemnie żeby się wspierać, żeby sobie pomagać, żeby rozumieć swoje potrzeby, kiedy kto z nas potrzebuje większego wsparcia. Myślę, że właśnie nasze małżeństwo opiera się na miłości. Kochamy się, chcemy być szczęśliwi razem. To też polega na takim staraniu się każdego dnia dla siebie żeby właśnie nie myśleć tylko o sobie, ale o tym drugim.

Dopytana o to, co jest fundamentem ich relacji przyznała, że to miłość i wspólne wartości. - Wiara, Pan Bóg oczywiście, takie zasadzenie w Panu Bogu, w takiej perspektywie wiecznej. Ale też takie wspólne zrozumienie. (...) Może nie jesteśmy tacy sami, ale jesteśmy podobni do siebie. Dlatego dzięki temu się rozumiemy. Myślę, że potrafimy się wesprzeć, czujemy się ze sobą bezpiecznie, dobrze.

Jakim tatą jest Krzysztof Bosak? Żona przyznała wprost

Posłanka Karina Bosak zapytana o to, jakim tatą jest jej mąż. Polityczka przyznała, że w tej roli i w ojcowskich wyzwaniach Bosak odnajduje się doskonale i jest szczęśliwy: - Ja myślę, że jest bardzo szczęśliwym tatą. Bardzo ta rola mu się podoba i chce być dobrym tatą. Bardzo się stara (...) kocha te swoje dzieci, czeka zawsze żeby się z nimi zobaczyć. Jak jest to jest z nimi całym sobą.

