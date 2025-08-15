Radość w rodzinie Bosaków. Politycy Konfederacji spodziewają się kolejnego dziecka!

Pięć lat małżeństwa posłów Konfederacji

To kolejne szczęśliwe wydarzenie w życiu małżeństwa, które od lat łączy zaangażowanie polityczne z budowaniem rodziny opartej na tradycyjnych wartościach. Krzysztof i Karina Bosakowie pobrali się 8 lutego 2020 roku w kościele w Starej Iwicznej pod Warszawą. Poznali się dzięki wspólnej pasji do windsurfingu i podzielanym wartościom chrześcijańskim, co szybko zaowocowało powiększeniem rodziny. Już 15 listopada 2020 roku, zaledwie dziewięć miesięcy po ślubie, przyszło na świat ich pierwsze dziecko, syn Artur Maksymilian.

W czerwcu 2022 roku urodził się drugi syn, Daniel Ksawery, a w listopadzie 2023 roku małżonkowie powitali córkę, Emilię Marię. – Jest już z nami po tej stronie, Emilia Maria! Wdzięczni i szczęśliwi wracamy do domu – napisała wówczas Karina na platformie X, dzieląc się zdjęciem z mężem i nowo narodzoną córeczką.

Radosna wiadomość z podróży

Okazuje się, że rodzina posłów Konfederacji jeszcze się powiększy. 15 sierpnia 2025 r. Karina Bosak poinformowała o kolejnej ciąży w Instagramie. Aktualnie Bosakowie przebywają na wakacjach w słowackich Koszycach. - Pozdrawiamy z urlopu! Tym razem podróżujemy na południe od Polski, jedziemy gdzie nas oczy poniosą, gdzie się nam spodoba i pozwolą możliwości. Dziś Słowacja i Węgry. Cieszymy się i regenerujemy siły! Cieszymy się jeszcze z jednego względu. W te wakacje wyjeżdżamy już w większym składzie, bo po Nowym Roku nasza rodzina się powiększy! To chyba dobry moment by się tym podzielić. Już się nie możemy doczekać. Tymczasem, szczęśliwego Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny! - napisała szczęśliwa mama i zamieściła zdjęcie wakacyjne z mężem.

Bosakowie są rodzicami zaangażowanymi, łączącymi obowiązki rodzinne z pracą w Sejmie. Karina, posłanka Konfederacji, jeszcze przed porodem Emilii zapowiadała: „Nie widzę problemu w przychodzeniu z dzieckiem do Sejmu, będzie cały czas przy mnie”. Słowa dotrzymała – już 28 listopada 2023 roku pojawiła się na obradach z małą Emilią, co uwieczniliśmy w „Super Expressie”.

