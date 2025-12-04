Człowiek prezydenta pokazał zdjęcie z rorat. Internauci nie wytrzymali!

Szef gabinetu prezydenta Nawrockiego, Paweł Szefernaker, podzielił się zdjęciem z porannych rorat.

Jego wpis wywołał mieszane reakcje wśród internautów, od poparcia po złośliwe komentarze dotyczące polityki.

Roraty to adwentowe msze odprawiane o świcie, symbolizujące oczekiwanie na Boże Narodzenie.

Odkryj, dlaczego roraty są tak ważne dla wiernych i jakie kontrowersje wzbudził wpis polityka.

Szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego, szef jego sztabu wyborczego w zwycięskiej kampanii oraz były poseł Prawa i Sprawiedliwości, czyli Paweł Szefernaker, pokazał w czwartek (4 grudnia) zdjęcie z kościoła. Polityk wziął udział we mszy roratniej. Pochwalił się, że przybył o świcie na mszę, a oprócz zdjęcia umieścił w sieci krótki opis: - Poranek zaczęty roratnią ciszą. Świątynia pełna ludzi, światła świec i chwila zatrzymania. Dobrego dnia! - napisał na portalu X.

Wpis człowieka Nawrockiego podzielił internutów

Część osób komentujących wpis Szefernakrera przyznała, że także rozpoczyna dzień od rorat. Niestety, znaleźli się i tacy, którzy nawet pod wpisem dotyczących duchowych przeżyć związanych z czasem adwentu, nie mogli sobie odmówić złośliwych komentarzy:

- A po roratach zawsze wetowaliśmy ustawy;

- na te "zatrzymania" szczególnie bym uważał;

- Widać w kancelarii nie ma za dużo pracy, skoro macie czas się zatrzymać;

- Czyżby modlitwa za przyszłe weta PKN ?

Czym są roraty?

Roraty (msza święta roratnia) są odprawiane o wczesnym rankiem w okresie adwentu. Czasami w kościołach roraty są tez odprawiane w godzinach popołudniowych, ale zazwyczaj wierni spotykają się na nich o 6:00 lub 7:00. To, co wyróżnia tę mszę to zapalana świeca zwana roratką, która ma symbolizować Maryję. Świeca jest przewiązana wstążką w kolorze niebieskim. Uczestnictwo w roratach nie jest obowiązkowe, ale dla wielu katolików stanowią bardzo ważny element przygotowania się do świąt Bożego Narodzenia. Ludzie chcąc duchowo przeżyć czas przygotowania do świąt wybierają tę formę modlitwy. Na roraty wierni przynoszą świecie i lampiony, z którymi wchodzą do kościoła spowitego w ciemności. To wyjątkowy moment. Dopiero przy śpiewie „Chwała na wysokości Bogu” zapala się wszystkie światła w kościele.

Poranek zaczęty roratnią ciszą. Świątynia pełna ludzi, światła świec i chwila zatrzymania. Dobrego dnia! pic.twitter.com/iwzNpBL5GA— Paweł Szefernaker 🇵🇱 (@szefernaker) December 4, 2025